Zwei neue Andaz Hotels

Neuzugänge in Arizona und Mexiko zeigen kontinuierliches Wachstum – Authentische Einblicke in die Kultur und Bezug zur Region zeichnen die Marke Andaz aus



Andaz Logo

(firmenpresse) - Die Hyatt Hotels Corporation gibt die zwei Neueröffnungen des Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya als erstes Andaz Hotel in Mexiko sowie des Andaz Scottsdale Resort & Spa in Arizona, USA, bekannt. Erst kürzlich begrüßte das Andaz Delhi als erstes Hotel der Marke in Indien seine Gäste. Gleich drei neue Häuser ergänzen das Portfolio der dreizehn bestehenden Hotels der jungen Lifestyle-Marke, die in Metropolen wie London, New York, Tokio und Shanghai vertreten sind und die lokale Kultur und den Geist ihres jeweiligen Standortes reflektieren. „Hyatt strebt ein gesundes, zielgerichtetes Wachstum an. Die drei Hoteleröffnungen in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt zeigen, dass die Marke national wie international ein Wachstumstreiber für Hyatts Luxus- und Lifestyle-Marken ist“, sagt David Tarr, Senior Vice President für Immobilien und Entwicklung bei Hyatt. „Die Hotels führen Andaz‘ Philosophie fort – sie beziehen die lokale Umgebung mit all ihren Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten ein. Im Andaz Scottsdale Resort & Spa, Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya und Andaz Delhi sorgen eine außergewöhnliche Atmosphäre und aufmerksamer, unkomplizierter Service für weit mehr als einen gewöhnlichen Hotelaufenthalt”, so Sandra Cordova Micek, Global Senior Vice President der Hyatt Marken über die Neuzugänge. Weitere Informationen finden sich auf www.andaz.com, https://mayakoba.andaz.hyatt.com und https://scottsdale.andaz.hyatt.com.



Das Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya mit 214 Zimmern, darunter 41 luxuriöse Suiten mit eigenem Pool, liegt in der Nähe des bekannten mexikanischen Badeortes Playa del Carmen und zirka 40 Minuten vom internationalen Flughafen in Cancún entfernt. Seit dem 19. Dezember 2016 lockt dieses Eco-Resort inmitten tropischer Natur mit einem einzigartigen Design, das die ursprüngliche Maya-Kultur widerspiegelt. Der costa-ricanische Architekt Ronald Zürcher kreierte ein besonderes Ambiente aus Pflanzen, Felsuntergrund und Wasser. Gäste entdecken auf der weitläufigen Anlage üppige Mangrovenwälder, entspannen am feinsandigen Karibikstrand, besuchen das große Naum Spa mit regionalen Produkten oder die drei Außenpools. Vier Restaurants und Bars servieren authentisch zubereitete Gerichte aus saisonalen, frischen Zutaten und bescheren Gästen imposante Ausblicke auf die Lagune, das Meer oder die Pools. Verschiedene Aktivitäten wie Sprach- und Kochkurse, bei denen die für Mexiko typischen Tacos zubereitet werden, geben Einblicke in die Kultur des Landes. Zudem arbeitet das Resort mit vielen lokalen Künstlern zusammen. Einer von ihnen ist Senkoe, der aus der Region Riviera Maya stammt, und mit seiner Graffiti-Kunst verschiedene farbenfrohe Wandmalereien im Hotel gestaltet hat.





Das Andaz Scottsdale Resort & Spa begrüßt seit dem 20. Dezember 2016 Gäste und befindet sich auf einem etwa 93 Quadratmeter großen Wüstenoasen-Areal am Fuße des Camelback Berges in Arizona, USA. In wenigen Gehminuten sind viele Restaurants und Bars in Paradise Valley zu erreichen; das historische Stadtzentrum von Scottsdales befindet sich zirka drei Kilometer vom Hotel entfernt. Das Design und die Architektur des Resorts ist inspiriert von der modernen Kunst und Architektur Mitte des 20. Jahrhunderts und zollt Künstlern, Architekten und Designern Tribut, bei denen die Wüste als kreative Landschaft eine große Rolle spielt. Insgesamt 201 Zimmer und Suiten in Bungalowgruppen vermitteln echtes Wüstenfeeling, während die drei Pools und das Fitnessangebot für sportliche Abwechslung sorgen. Das Hauptrestaurant Weft & Warp Art Bar + Kitchen verfügt über eine Schauküche, die modern interpretierte Gerichte aus der Sonora-Region serviert. Das Palo Verde Spa & Apothecary bietet ein individuell abgestimmtes Spa-Menü mit Behandlungen basierend auf regionalen Ölen, Kräutern und Tinkturen. Gäste haben zudem die Möglichkeit, ihre eigenen Essenzen an der Desert Blending Bar zusammenzustellen. Die Zusammenarbeit mit einheimischen Künstlern der nahen „Cattle Track Arts”-Gemeinschaft ermöglicht einen Einblick in die Künstlerszene Arizonas und den Austausch mit jungen Künstlern und Musikern.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.strombergerpr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Andaz steht für ein innovatives Hotelkonzept, das viel Raum für Individualität gibt. Die Häuser dieser Marke reflektieren die lokale Kultur und den Geist ihres jeweiligen Standortes. Andaz Hotels warten mit einem sehr aufmerksamen und unkomplizierten Service auf und bieten ein natürliches und dynamisches Ambiente, das die Gäste mit stilvollem Komfort und legerer Eleganz verwöhnt. Zur Grundausstattung aller Andaz Hotels gehören die kostenfreie Minibar mit nicht-alkoholischen Getränken und lokalen Snacks, unbegrenzte Ortstelefonate sowie kostenfreies WLAN. Mit dem Andaz Salon wurde ein Forum für Insidertipps und Geschichten, einzigartigen Veranstaltungen und beeindruckenden Fotos, die den kreativen Geist und lokale Einflüsse von Andaz zum Leben erwecken, geschaffen. 16 Andaz Hotels sind derzeit geöffnet: Andaz 5th Avenue und Andaz Wall Street in New York, Andaz San Diego, Andaz West Hollywood, Andaz Scottsdale Resort & Spa, Andaz Napa, Andaz Savannah und Andaz Maui at Wailea, Andaz Ottawa Byward Market, Andaz Peninsula Papagayo in Costa Rica, Andaz London Liverpool Street, Andaz Amsterdam Prinsengracht, Andaz Xintiandi in Shanghai, Andaz Tokyo Toranomon Hills, Andaz Delhi und Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya in Mexiko. Weitere Informationen finden sich unter www.andaz.com. Andaz ist außerdem auf verschiedenen Sozialen Netzwerken aktiv.



Hyatt Hotels Corporation ist eine der führenden internationalen Hotelgesellschaften mit Firmensitz in Chicago. Ganz im Sinn der langjährigen Unternehmenstradition sorgen tausende Mitarbeiter der „Hyatt Familie” durch außergewöhnlichen Service tagtäglich dafür, den Alltag der Menschen, mit denen sie in Berührung kommen, positiv zu beeinflussen. Hyatt und seine Tochtergesellschaften fungieren weltweit als Verwalter, Franchisepartner, Eigentümer und Bauträger von Hotels, Resorts sowie Wohn- und Ferienanlagen unter den 12 Premium-Marken Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric™, The Unbound Collection by Hyatt™, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™ und Hyatt Residence Club®. Das Portfolio der Gruppe umfasst weltweit 679 Hotels in 54 Ländern der Erde (Stand 30. September 2016). Weitere Informationen unter www.hyatt.com.

Dies ist eine Pressemitteilung von

STROMBERGER PR

PresseKontakt / Agentur:

Carmen Stromberger/Kristina Lang

STROMBERGER PR

Haydnstraße 1

D - 80336 München

Tel: +49 (0)89/1894 7880

hyatt(at)strombergerpr.de

www.strombergerpr.de



Datum: 03.02.2017 - 09:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1451830

Anzahl Zeichen: 4305

Kontakt-Informationen:

Firma: STROMBERGER PR

Ansprechpartner: Kristina Lang

Stadt: München

Telefon: 0049 (0) 18 94 78 80



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 03.03.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung