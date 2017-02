Wählerumfrage Bundestagswahl 2017: Faire Löhne größte Herausforderung auf dem Arbeitsmarkt

- 95,5 Prozent nennen Lohngerechtigkeit als wichtigstes

arbeitspolitisches Thema 2017

- Geringes Vertrauen in Politik und Parteien

- Martin Schulz wird mehr Kompetenz in Arbeitsmarktthemen

zugesprochen als Kanzlerin Angela Merkel



Es grummelt unter deutschen Wählern: 95,5 Prozent der Befragten

einer Wählerumfrage der Jobseite Indeed bezeichnen faire Löhne als

wichtigste arbeitsmarktpolitische Herausforderung 2017. Gleichzeitig

sagt die überwiegende Mehrheit, dass Reiche zu viel verdienen und die

Löhne in Deutschland nicht gerecht sind. "Das sind im Wahljahr 2017

brisante Werte, die die Parteien aufhorchen lassen sollten.

Insbesondere da der Trend bei den Reallöhnen in Deutschland seit dem

ersten Quartal 2014 nach oben zeigt. Das scheint von den Deutschen

aber noch nicht wahrgenommen zu werden", sagt Frank Hensgens,

Geschäftsführer von Indeed Deutschland.



Als weitere große Herausforderungen für den Arbeitsmarkt nennen

die Befragten die Integration von Flüchtlingen sowie die Entwicklung

der Weltwirtschaft. Beide Themen sind aufgrund der politischen

Entwicklungen hochaktuell. Experten sehen gerade die

protektionistischen Ansätze der neuen US-Regierung und den Brexit als

mögliche Herausforderungen auch für den deutschen Arbeitsmarkt - die

Wähler haben diese Gefahr offenbar ebenfalls erkannt.



Automatisierung und Digitalisierung liegen nur auf den hinteren

Rängen. "Dies könnte daran liegen, dass andere Themen durch die

mediale Präsenz derzeit stärker in den Köpfen der Menschen sind.

Zudem befassen sich die Deutschen ungern mit der Zukunft der Arbeit,

wie eine Umfrage zur Digitalisierung von Indeed im letzten Jahr

zeigte. Nur rund ein Viertel der Befragten konnte mit dem Schlagwort

"Industrie 4.0" etwas anfangen, lediglich zehn Prozent sahen ihren

Arbeitsplatz durch die Digitalisierung gefährdet", sagt Hensgens.





Wähler sehen geringe Arbeitsmarktkompetenzen bei Politik - Martin

Schulz mit besten Umfragewerten



Das Duell Schulz gegen Merkel wird wahrscheinlich einer der

prägendsten Aspekte des Bundestagswahlkampfs. Das Duell, wem mehr

Kompetenz für Arbeitsmarktthemen zugetraut wird, entschied sich in

der vorliegenden Umfrage knapp für den Herausforderer. 60,5 Prozent

der Befragten schreiben Martin Schulz (SPD) mehr Kompetenz zu als

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, 58,2 Prozent).

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles liegt auf Platz sechs weit

zurück. "Unsere Umfrage lief genau in der Woche, in der Schulz als

designierter Kanzlerkandidat verkündet wurde. Das könnte ihm in

dieser Befragung geholfen haben. In zukünftigen Befragungen werden

wir sehen, ob Schulz seinen Sonnenplatz verteidigen kann", sagt

Hensgens.



Die Kompetenzwerte von Schulz, Merkel und Nahles sind allerdings

alle im Kontext zu sehen: Vier von fünf Wählern sind der Meinung,

dass die Politik die echten Sorgen und Wünsche von Angestellten und

Arbeitern überhaupt nicht kennt. Und das, obwohl 70 Prozent der

Befragten Arbeitsmarktthemen als wichtig oder sehr wichtig für die

eigene Wahlentscheidung im Herbst ansehen.



Zur Befragung



Im Auftrag von Indeed hat das Marktforschungsinstitut respondi 1.007

Wahlberechtigte zwischen 18 und 69 in einem Onlinepanel befragt. Die

Befragung fand vom 24. bis 27. Januar statt.



Ergebnisse im Detail



Glauben Sie, dass Politiker die echten Sorgen und Wünsche von

Angestellten und Arbeitern kennen?

10,6% Ja

82,8% Nein

6,6% Weiß nicht



Wie wichtig sind Aussagen zu Arbeitsmarktthemen für Ihre

Wahlentscheidung?

23,9 % Sehr wichtig

46,1% Wichtig

20,6% Unentschieden

5,5% Weniger wichtig

4,0% Unwichtig



Was sind Ihrer Ansicht nach große Herausforderungen für den

Arbeitsmarkt in Deutschland im aktuellen Jahr 2017? (beurteilt als

große oder sehr große Herausforderung)



1. Lohngerechtigkeit (95,5%)

2. Integration von Flüchtlingen (93,2%)

3. Integration älterer Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt (90,5%)

4. Entwicklung der Weltwirtschaft (86%)

5. Jugendarbeitslosigkeit (83,5%)

6. Mangel an qualifizierten Fachkräften (82,9%)

7. Unterbeschäftigung (80,3%)

8. Arbeitslosigkeit (74,7%)

9. Automatisierung/Digitalisierung (74,6%)

10. Auslagerung von Jobs ins Ausland (71,2%)

11. Weniger Nachfrage nach meinen Qualifikationen/meinem Beruf

(52,7%)



Stimmen sie den nachfolgenden Aussagen eher zu oder eher nicht zu



- "Mein eigener Lohn ist angemessen in der Höhe."

42,4% Stimme voll und ganz zu und stimme zu

57,6% Stimme eher nicht oder überhaupt nicht zu



- "Die Löhne in Deutschland sind allgemein angemessen / in der

richtigen Höhe.

28% Stimme voll und ganz zu und stimme zu

72% Stimme eher nicht oder überhaupt nicht zu



- "Die Löhne in Deutschland müssen erhöht werden."

82,7% Stimme voll und ganz zu und stimme zu

17,3% Stimme eher nicht oder überhaupt nicht zu



- "Die Reichen verdienen zu viel und die Normalverdiener zu wenig."

93,1% Stimme voll und ganz zu und stimme zu

6,9% Stimme eher nicht oder überhaupt nicht zu



- "Der Mindestlohn war eine richtige Entscheidung."

82,2% Stimme voll und ganz zu und stimme zu

17,8% Stimme eher nicht oder überhaupt nicht zu



Welcher Partei trauen Sie die meiste Kompetenz in der

Arbeitsmarktpolitik zu?

29,1% Keiner 21,1%

CDU/CSU 17,9%

SPD 7,1%

AFD 6,5%

Die Linke 4,1%

FDP 1,6%

Grüne 1,2%

Andere

11,6% Weiß nicht



Welchem dieser Politiker trauen Sie Kompetenzen in der

Arbeitsmarktpolitik zu?

(Aussage: Kompetenz oder sehr hohe Kompetenz)

60,5% Martin Schulz (SPD)

58,2% Angela Merkel (CDU)

52,9% Horst Seehofer (CSU)

45,5% Sigmar Gabriel (SPD)

39% Cem Özdemir (Grüne)

38,7% Andrea Nahles (SPD)







