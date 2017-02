Lamb Weston auf der Internorga: Eine Ode an die Fritte

(firmenpresse) - Lamb Weston präsentiert vom 17. bis 21. März auf der Internorga (Halle B4, Stand 306) das aktuelle Produktportfolio und originelle Ideen für die Gastronomie. Welche Vielfalt an Möglichkeiten die Kartoffel zu bieten hat, zeigen die Küchenprofis von Kollege zu Kollege.

Im Fokus steht bei Lamb Weston in diesem Jahr die Süsskartoffel - ob nun als Shoestring Fries oder als CrissCuts Gitterkartoffel mit der Extraportion Geschmack. Wie Gastronomen ihre Fritten stilvoll in Szene setzen und kreativ kombinieren, zeigt das Unternehmen der Leitmesse für den Ausser-Haus-Markt in Hamburg.

Erfolgsrezept: Sweet Poatato Fries für mehr Umsatz

Christian Schramm, Country Sales Manager DACH & North East Europe bei Lamb Weston erklärt, warum die Süsskartoffelpommes auf keiner Karte fehlen dürfen: "In einer Marktforschungsstudie, die wir in Europa und dem Mittleren Osten durchgeführt haben, haben wir herausgefunden, dass Gäste eine zusätzliche Beilage bestellen, wenn Süsskartoffel-Pommes angeboten werden. Das eröffnet neue Möglichkeiten, die Verkaufszahlen und den Umsatz zu steigern. Und da Süsskartoffel-Pommes besonders sättigend sind, reichen kleinere Portionsgrössen. So lässt sich ein Gewinnzuwachs leicht realisieren."

Das Team rund um Messe-Chefkoch Florian Ballschuh wird auf der Internorga die Kollegen zu neunen Kombinationen inspirieren und beweisen, dass Süsskartoffelpommes nicht nur als Beilage eine gute Figur machen - die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. "Heute rücken Pommes Frites, Süsskartoffel-Pommes und Co. vermehrt in die Tellermitte, werden kreativ präsentiert, zu Orange-Ginger-Mango Chutney oder als Dessert mit Apfel, Zimt-Zucker und Baiser serviert", so Schramm.

Lamb Weston unterstützt Gastronomen auch mit umfangreichem Marketingmaterial, Empfehlungen für die optimale Präsentation der Gerichte und Rezeptvorschlägen. So bietet Lamb Weston ein "rundum sorglos"-Paket für die Gastronomie an - wohl eines der grössten Erfolgskonzepte des Unternehmens.

Ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie

Lamb Weston erfüllt aber nicht nur die hohen kulinarischen Ansprüche der Gastronomen und Köche, sondern setzt ebenfalls als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit Massstäbe. Dafür konzentriert sich das Unternehmen auf sechs Bereiche - die sogenannten "Nachhaltigen Sechs": Wasser, Energie & Emissionen, die Kartoffel & Abfälle, Mitarbeiter, Lebensmittelsicherheit & Qualität, Ernährung & Gesundheit. Im Vergleich zur Ausgangssituation im Jahr 2008 konnte das Unternehmen den Energieverbrauch pro Tonne Produkt bereits um gut 21 % senken und die Verwertung der Kartoffeln um 4,5 % verbessern. Ausserdem wurde vermehrt auf den Transport über Schienen und Wasser gesetzt und somit mehr als 6 Millionen Strassenkilometer eingespart. Zudem werden bei Lamb Weston/Meijer über 82 % der Produkte in gesünderen Ölen vorfrittiert. In Bezug auf die Produkte führt dies jährlich zu einer Senkung von 9,6 Millionen Kilogramm gesättigter Fettsäuren. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht ist jetzt auch online verfügbar: http://www.lambweston.eu.

Als eines der weltweit führenden Unternehmen macht Lamb Weston/Meijer mit tiefgekühlten Kartoffelprodukten und Appetizern sowie individuellen Dienstleistungen die Arbeit der Küchenprofis komfortabler, produktiver und profitabler. In Zahlen und Fakten ausgedrückt, bedeutet das 50 Millionen Portionen, die täglich weltweit verkauft werden. Dafür arbeiten 7.400 Mitarbeiter Hand in Hand. Mit einem weltweiten Marktanteil von 25 Prozent kommt jede vierte Pommes vom Lamb Weston.



In einer Welt, in der Qualität und Geschmack selbstverständlich sind, geht Lamb Weston mit innovativen Produkten und dem ständigen Streben, noch besser zu werden, einen Schritt weiter. So hat Lamb Weston bereits vor mehr als 65 Jahren den Pommes-Schnitt neu erfunden und 1960 die Water Gun Knife entwickelt. Das Prinzip dieser Schneidemaschine ist heute weltweit Standard, um Kartoffeln in die gewünschte Schnittform zu bringen.

