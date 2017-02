Grundausbildung bei der Bundeswehr startet nun monatlich (FOTO)

Es gibt Traditionen, die im kollektiven Bewusstsein so tief

verankert sind, dass sie von außen betrachtet als unveränderlich

erscheinen. Die Allgemeine Grundausbildung (AGA) in der Bundeswehr

war über Jahrzehnte hinweg so ein Beispiel: Früher musste man seinen

Dienst am Anfang eines jeden Quartals antreten. Dies hat sich bereits

2016 geändert.



Nun beginnt die AGA der Soldatinnen und Soldaten sogar monatlich.

Zusätzlich zu den bisherigen Quartalsterminen

(Haupteinstellungstermine) wurden weitere, sogenannte

bedarfsorientierte Einstellungstermine geschaffen. Für die Rekruten

verkürzen sich dadurch die Wartezeiten zwischen Zusage und

Einstellungsbeginn erheblich.



Was die jungen Männer und Frauen früher zwischen dem Eingang des

Einberufungsbefehls und dem tatsächlichen Anfang der Dienstzeit

gemacht haben, war oft verlorene Lebenszeit: Zu kurz für ein Studium

oder eine Ausbildung.



Nach dem Wechsel zu einer Freiwilligenarmee orientiert sich die

Neuerung in erster Line an den Bedürfnissen der künftigen Soldatinnen

und Soldaten. Lange Wartezeiten vor dem Diensteintritt sind äußerst

unbeliebt, attraktive, zeitnahe Angebote sind daher Gebot und das

Ziel der Bundeswehr.



Die Initiative zu monatlichen Grundausbildungsterminen mit großer

Bedeutung für die neuen Soldaten entstand aus einer Abstimmung der

Personalgewinnungsorganisation der Bundeswehr und der Streitkräfte.

Als erste führte die Luftwaffe die zusätzlichen

Diensteintrittstermine ein.



Bei der Erweiterung wurde das Hauptaugenmerk auf effiziente und

dezentrale Planung gelegt. Die Entscheidung darüber, wann die

monatlichen Sondertermine anberaumt werden, liegt deshalb in der

Zuständigkeit der einzelnen Teilstreitkräfte und militärischen

Organisationsbereiche. Diese legen abhängig von Personallage,

Infrastruktur und Auftragslage fest, wann, wo und in welchem Umfang



sie Grundausbildungskapazitäten bereitstellen.



Dies bedeutet deutlich mehr Flexibilität für zukünftige

Soldatinnen und Soldaten.







