(firmenpresse) - Auf der RSA Conference 2017 in San Francisco präsentiert das Kölner Unternehmen CryptoTec AG seine neuen Lösungen rund um die Themen IT-Sicherheit, verschlüsselte Echtzeitkommunikation sowie Schutz vor Datendiebstahl und digitaler Industriespionage. Im deutschen Pavillon stellt CryptoTec Interessenten vom 13. - 16. Februar, am Stand 3925/18, seine beiden revolutionären Apps vor: Dazu zählt zum einen "CryptoTec Pay", eine mobile Lösung, die die Zahlungsweise mit digitalen Währungen erheblich optimiert und dem Onlineshopping neue Möglichkeiten eröffnet. Hintergrund ist, dass weltweit viele Großbanken an der Einführung von digitalem Geld arbeiten. Dies wird mit der neuen CryptoTec-Anwendung einfacher und sicherer. Zum anderen präsentieren die Kölner in San Francisco ihre "CryptoTec Zone" als mobile Anwendung, die manipulationssichere Fotos, Video- sowie Audiomittschnitte erstellt und versendet.

"CryptoTec Zone" bietet eine sichere und gleichermaßen effiziente Lösung für dateibasierte Online-Kooperation, Dateitransfers und Echtzeitkommunikation mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die Software ermöglicht nicht nur eine abhör- und manipulationssichere Korrespondenz - weltweit und verzögerungsfrei - sondern auch die Übertragung unbegrenzt großer Daten sowie sichere Datenräume inklusive Dateiensynchronisation. CryptoTec setzt dies hochverschlüsselt und ausschließlich für einen authentifizierten Benutzerkreis um. Die verwendete Verschlüsselungstechnik schützt, in Kombination mit digitalen Signaturen, vor unerwünschtem Abhören, Eindringen sowie dem Fälschen von Daten und bestätigt die Echtheit aller Systemteilnehmer.

Überzeugen Sie sich selbst von den mobilen Anwendungen und besuchen Sie die CryptoTec AG auf der RSA Conference im deutschen Pavillon am Stand 3925/18. Gern stehen wir für Terminvorschläge unter till(at)konstant.de oder 0211 730633-60 zur Verfügung.

Die CryptoTec AG bietet als Technologieunternehmen Hochsicherheitslösungen für die Verbindung dezentraler Computersysteme an. Dabei ist es unerheblich, ob die Kommunikation zwischen Menschen oder Maschinen stattfindet. Kunden von CryptoTec setzen höchste Sicherheit voraus.



Das Unternehmen mit Sitz in Köln hat seine Wurzeln im Segment der Bezahlindustrie, einem Geschäftsumfeld mit Milliardenumsätzen und somit der ständigen Gefahr der äußeren und inneren Manipulation. Die hohe Dezentralisierung der Eingabegeräte, erfordert ein höchstmögliches Maß an Sicherheit, insbesondere in der M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine), die gegen Manipulation und Abhören geschützt wird. Die Gründer der CryptoTec AG gelten in der Branche als der systemrelevante Lieferant bei der Realisation eben dieser Sicherheitslösungen.

Sämtliche Produkte und Module der CryptoTec AG sind das Ergebnis einer langjährigen Expertenarbeit und gelten in Fachkreisen als bestmögliche Kombination aus Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit zur Datenübertragung via Internet.



Als Anbieter von Sicherheitskonzepten und Verschlüsselungslösungen verfügen die Gründer des Kölner Technologieunternehmens bei der Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen zwischen dezentralen, computergesteuerten Systemen über eine 25jährige Expertise.

