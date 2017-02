Primestar Hospitality und GS Star bündeln Aufgaben

Heiko Grote leitet Servicegesellschaft

Bei Heiko Grote, Geschäftsführer der GSH Gorgeous Smiling Hotels, laufen die Fäden zusammen. (Bildqu

(firmenpresse) - Die beiden Hotelbetriebsgesellschaften GS Star (Augsburg) und Primestar Hospitality (Frankfurt am Main) haben aufgrund des starken Wachstums beschlossen, administrative Dienstleistungen in der Servicegesellschaft GSH Gorgeous Smiling Hotels (Augsburg) zu bündeln. Diese übernimmt zentrale Aufgaben mit Heiko Grote als Geschäftsführer. Derzeit betreiben GS Star und Primestar Hospitality insgesamt acht Hotels. Bis Ende diesen Jahres werden es schon 14 Hotels sein, denn in den nächsten Monaten werden sechs neue Häuser der Marken Hampton by Hilton, Holiday Inn, Arthotel ANA und Super 8 in Berlin, Freiburg, Böblingen und Göppingen dazu kommen. Grote schied Ende Januar aus der Geschäftsführung der Primestar Hospitality aus. Die wird ab sofort allein von Wolfgang Gallas geführt. Geschäftsführer der GS Star bleibt Michael Bungardt. Beide Hotelbetriebsgesellschaften wollen zusammen bis zum Jahr 2025 im deutschsprachigen Raum rund 40 Hotels betreiben und einer der größten Franchisenehmer für die Konzernmarken Hilton, IHG und Wyndham in dieser Region werden.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Primestar Hospitality ist ein Hotelimmobilienbetreiber, der mit international bekannten Marken Verträge für 20 neue Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgeschlossen hat. Mit dem Holiday Inn Frankfurt Airport eröffnete das erste Haus im Dezember 2016. 2017 folgen das Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz und das Hampton by Hilton Freiburg Gare du Nord, im darauf folgenden Jahr kommen in München unter einem Dach das Holiday Inn und das Holiday Inn Express Munich City East sowie das Hampton by Hilton Frankfurt East hinzu.

