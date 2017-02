INTERNOS kauft in Lissabon und Kiel zwei Hotels für den INTERNOS Hotel Immobilienfonds, der so ?500 Mio. AUM erreicht

Steigenberger Hotel, Kiel (Bildquelle: Internos)

(firmenpresse) - 3. Februar 2017 - INTERNOS Global Investors (INTERNOS), der europaweite inhabergeführte Immobilienfondsmanager mit EUR 3,7 Milliarden AUM, hat zum Jahresende für den INTERNOS Hotel Immobilien Spezial Fonds ("Fonds") das Steigenberger Hotel in Kiel für EUR 16,7 Mio. von K/S Schlossgarten Kiel, einer dänischen Anlegergruppe, gekauft und das Lux Park Hotel in Lissabon für EUR 16 Mio. von der portugiesischen Lux Hotelgruppe erworben. Diese zwei letzten Käufe, zusammen mit dem Erwerb des NH Ambasciatori Hotels in Turin im Sommer, bringen die geplante Reinvestition von ca. EUR 80 Mio. freigewordenen Kapitals nach dem Verkauf des Maritim Hotels in Dresden und des Ibis City West Hotels in München in der 1. Hälfte 2016 zum erfolgreichen Abschluss.

Das 4* Steigenberger Hotel liegt im Herzen Kiels neben dem Schloss und der Einkaufsfußgängerzone der Kieler Altstadt. Es hat 164 Zimmer, zwei Restaurants, eine Bar sowie 11 Konferenzräume. Es wird innerhalb eines langfristigen Pachtvertrages von der Deutsche Hospitality AG mit der Steigenberger Marke betrieben. Nach dem Kauf wird INTERNOS EUR 5 Mio. in eine Renovierung investieren, um die Qualität, Ertragskraft und den Wert des Hotels zu steigern.

Das 4 * Lux Park Hotel Lissabon liegt in bester Lage im Marques de Pombal Viertel, in der Nähe der Avenida Liberdade, Lissabons Einkaufspromenade, in 500m Entfernung zu dem Four Seasons und dem Intercontinental Hotel und in der Nähe des renommierten Geschäftsviertels Amoreiras. Dieses hochwertige Hotel hat 95 Zimmer, ein Restaurant, eine Bar, ein Schwimmbad und eine Dachterrasse mit Sicht über Lissabon und das Meer. Zum Jahresende wurde es von der Lux Hotelgruppe fertiggestellt und von INTERNOS für den Fonds erworben und wird nun von der Lux Hotelgruppe innerhalb eines langfristigen Mietvertrages betrieben.

Die zwei Ankäufe passen ideal in die Reinvestitions- und Asset-Management-Strategie für den Fonds, bringen sein Portfolio auf 14 Hotels mit knapp EUR 500 Mio. AUM und beenden die Anlagephase des 1. Internos Hotelimmobilienfonds. Seit 2012 hat dieser Fonds durchschnittliche Ausschüttungen von über 8% p.a. und eine Gesamtrendite von ca. 12% p.a. erzielt und soll auf Grund seines hochwertigen Portfolios, den langfristigen Mietverträgen und den niedrigen Festzinsfinanzierungen weiterhin hohe Renditen erwirtschaften.

Jochen Schäfer-Suren, verantwortlicher INTERNOS-Partner des Bereichs Hotel & Leisure und Geschäftsführer der Internos KVG, kommentiert: "Nach den erfolgreichen Verkäufen am Anfang von 2016 erlauben diese letzten Käufe die Kapitalumverteilung in der Eurozone von reiferen in attraktivere Märkte und in hochwertige Hotels mit Wertschöpfungspotential, die steigende laufende Renditen bieten. Die Akquisitionen schließen die Anlagephase des 1. INTERNOS Hotelfonds ab, sodass wir uns nun auf den 2. INTERNOS Hotelfonds mit seiner Core+/ Value-Add-Strategie und andere bestehende Hotelmandate konzentrieren werden. Für diesen 2. INTERNOS Hotel Fonds und andere Mandate suchen wir weiter gemäß den verschiedenen Anlagestrategien europaweit Hotelimmobilien mit verschiedenen Risikoprofilen, wofür insgesamt über EUR 300 Mio. Kapital zur Verfügung stehen."





Seit seiner Gründung durch Andrew Thornton und Jos Short im Jahre 2008 hat sich Internos zu einem führenden paneuropäischen Investmentmanager mit Niederlassungen in London, Frankfurt, Amsterdam, Paris, Lissabon, Luxemburg, Madrid und Mailand entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt circa 100 Mitarbeiter und betreut ein Immobiliarvermögen von ? 3,7 Mrd. INTERNOS verfügt über Erfahrungen in allen Immobilien-Asset-Klassen auf den wichtigen europäischen Märkten.



Über den Internos Hotel Immobilien Spezialfonds



Der Fonds wurde als deutscher Spezialfonds aufgelegt und wird von der Internos Global Investors Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (KVG) verwaltet. Fondsmanager ist Jochen Schäfer-Surén, Internos-Partner und Leiter des Bereichs Hotel & Leisure als auch Geschäftsführer der Internos KVG. Paul Muno ist Leiter von Internos Deutschland ebenfalls Geschäftsführer der Internos KVG als auch Internos Partner verantwortlich für Anlegerbeziehungen weltweit.

