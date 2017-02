Praxis-Hotelzimmer für Schulungszentrum

Die Servitex GmbH richtete gemeinsam mit etablierten Zulieferern der Hotellerie ein Hotelzimmer ein, um auch die neu entwickelten Innovationen einem praktischen Härtetest unterziehen zu können.

Praxis-Hotelzimmer

(firmenpresse) - Das neue Praxis-Hotelzimmer wurde im Schulungszentrum bei dem Reinigungsmittelhersteller Dr. Schnell und dem Schulungsspezialisten im Bereich Hygiene Alegria in München eingerichtet. Ein weiteres Praxis-Hotelzimmer soll in Kürze bei der Servitex GmbH in Berlin folgen. Der Textildienstleister Servitex gestaltete unter anderem mit der Dr. Schnell GmbH, der Alegria GmbH, der KOS Objekttextilien International GmbH und der Swissfeel AG ein Hotelzimmer, das Hotelmitarbeitern unter anderem ermöglichen soll, die einzelnen Produkte und Dienstleistungen in Kombination anzusehen, bzw. anzufassen oder auszuprobieren: "Hierzu haben wir extra Materialien ausgewählt, die bei der täglichen Arbeit im Housekeeping so manche Herausforderung mit sich bringen. Somit ist es nicht nur Zweck ein schönes Praxis-Hotelzimmer vorzeigen zu können, sondern ein möglichst reales Szenario in puncto anspruchsvoller Raumpflege zu schaffen", so Karsten Jeß, Hauptgeschäftsführer der Servitex GmbH.

Zukünftig wird in den neu geschaffenen Räumlichkeiten die Zimmereinigung an sich geschult, sinnvolle sowie effektive Abläufe und welche Feinheiten dabei zu beachten sind. Dazu zählen zum Beispiel der richtige Umgang mit speziellen Reinigungsmitteln oder hochwertigen Materialien der Inneneinrichtung.









Servitex ist ein stetig wachsender Verbund mittelständischer Dienstleister im Bereich Mietwäsche und Textilpflege. Derzeit besteht der Servitex-Verbund aus 16 Wäschereien. In ganz Deutschland wird ein flächendeckendes Netz aus regionalen sowie Inhaber geführten Servicepartnern angeboten. Servitex übernimmt für den Kunden das gesamte Textilmanagement. Dazu gehören Einkauf, Pflege und Logistik. Das Portfolio umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Uniformen in unterschiedlicher Ausführung. Zu den Kunden zählen ausschließlich Hotels. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Karsten Jeß ist seit 2010 der Hauptgeschäftsführer der Servitex GmbH.



