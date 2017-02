Brand: Null Toleranz - Genitalverstümmelung ein Ende setzen

(ots) - Menschenrechtsverletzung entschlossen bekämpfen



Weltweit sind rund 200 Millionen Mädchen und Frauen in ca. 30

Ländern von Genitalverstümmelung betroffen. Zum Internationalen Tag

gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar erklärt der

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:



"Alle elf Sekunden wird auf unserer Erdkugel ein Mädchen an ihren

Genitalien verstümmelt. Der Internationale Tag gegen weibliche

Genitalverstümmelung ist eine dringende Aufforderung, dieser schweren

Art der Menschrechtsverletzung ein Ende zu setzen.



Wir müssen alles tun, um Mädchen und Frauen besser vor solchen

menschenverachtenden Eingriffen zu schützen. Das Ritual ist ein

Verstoß gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Deutschland

muss sich weiter gemeinsam mit seinen Partnern in der Europäischen

Union entschlossen dafür einsetzen, dass diese grausame Praxis

endlich beendet wird. Aufklärung und Prävention haben dabei einen

hohen Stellenwert, denn Gesetze allein reichen oft nicht aus. Den

engagierten Nichtregierungsorganisation, Vereinen und Aktivisten

gegen Genitalverstümmelung gilt unser besonderer Dank für ihre

wichtige Arbeit.



Genitalverstümmelung ist auch in Europa und Nordamerika ein

Problem. So lassen Zuwanderer aus Ländern, in denen

Genitalverstümmelung grausame 'Tradition' ist, oftmals während eines

Urlaubs in der Heimat ihre Töchter beschneiden. EU-weit ist von

500.000 Opfern auszugehen, in Deutschland sind etwa 30.000 Frauen

betroffen, bis zu 5.000 weitere sollen nach Angaben des Netzwerks

Integra bedroht sein. Die Genitalverstümmelung an Mädchen und Frauen

ist in Deutschland seit 2013 durch einen eigenen Straftatbestand

ausdrücklich verboten.



Wir begrüßen den aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur



Änderung des Passgesetzes ausdrücklich. Danach kann Personen

zukünftig der Reisepass entzogen werden, wenn sie mit einem Mädchen

ins Ausland reisen wollen, um es dort der Genitalverstümmelung

auszusetzen.



Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung unterstützt in vielen Ländern Initiativen mit dem Ziel,

umfängliche Aufklärung über die körperlichen und seelischen Folgen

der Genitalverstümmelung zu leisten. Sie darf von den Familien dort

nicht mehr als soziale Norm gesehen werden.



Die weltweit steigenden Opferzahlen bleiben uns eine Mahnung,

diese schwerwiegende Menschenrechtsverletzung weiterhin entschlossen

zu bekämpfen."



Hintergrund:



Nach Berichten des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen

(UNICEF) sind bereits rund 200 Millionen Frauen und Mädchen weltweit

Opfer von Genitalverstümmelung geworden. Jährlich wächst die Zahl der

Betroffenen um weitere drei Millionen. Nach Schätzungen der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben 25 Prozent der Mädchen und

Frauen während des Eingriffs oder an dessen Folgen.



Den Opfern werden die äußeren Genitalien teilweise oder ganz

entfernt. Sie leiden oft lebenslang an psychischen Folgen und

chronischen Schmerzen. Die Hälfte der Opfer lebt nach Aussagen von

UNICEF in Ägypten, Äthiopien und Indonesien. Das Land mit der

höchsten Rate ist Somalia. Dort sind 98 Prozent aller Frauen zwischen

15 und 49 Jahren betroffen.







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451927

Anzahl Zeichen: 4015

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung