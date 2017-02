Guter Jahresauftakt für Ford - Verkäufe legen weiter zu

(ots) -



- Ford zählt im Januar insgesamt 19.400 Zulassungen bei Pkw und

leichten Nutzfahrzeugen, das entspricht einer Steigerung um

1.546 Einheiten oder 8,7 Prozent. Nach dem erfolgreichen Jahr

2016 bleibt Ford damit weiter auf Wachstumskurs.



- In einer insgesamt um 9,6 Prozent gestiegenen Gesamtindustrie

erreicht Ford damit einen Marktanteil von 7,3 Prozent.



- Gestützt wurde dieser Zuwachs gleichermaßen von 894

beziehungsweise 6 Prozent mehr verkauften Pkw und 652

beziehungsweise 22,4 Prozent mehr verkauften leichten

Nutzfahrzeugen. Dies resultiert in einen Pkw-Marktanteil von 6,6

Prozent und starken 14,6 Prozent bei den leichten

Nutzfahrzeugen.



- Besonders beliebt waren weiterhin die SUV Modelle EcoSport

(+61%), Kuga (+17%) und der ganz neue Ford Edge. Weiterhin

erfreulich stark behauptet sich der in Köln produzierte Ford

Fiesta, der im Januar kurz vor dem anstehenden Modellwechsel mit

3.181 Zulassungen sein Vorjahresergebnis nochmals um fast 63

Prozent übertreffen konnte.



Ford bleibt nach einem erfolgreichen Jahr 2016 weiterhin auf

Wachstumskurs und erreicht im Januar mit 19.400 Pkw- und

Nutzfahrzeugzulassungen einen Marktanteil von 7,3 Prozent. Das

entspricht einem Zulassungsplus von 1.546 Fahrzeugen (+8,7%)

gegenüber dem Vergleichszeitraum in 2016.



Bei den Pkw bewegt sich der Marktanteil mit 6,6 Prozent auf

Vorjahresniveau. Die 15.841 Zulassungen liegen 894 Einheiten oder 6

Prozent über dem Ergebnis des Vergleichszeitraum in 2016. Anhaltend

stark nachgefragt waren, wie auch schon in den Monaten zuvor, die

SUV-Modelle Ford EcoSport, Kuga und Edge.



Bei den Zulassungen der leichten Nutzfahrzeuge konnte Ford

besonders kräftig im Vergleich zum Vorjahresmonat zulegen. Der Kölner



Hersteller hat laut Kraftfahrt Bundesamt 3.559 leichte Nutzfahrzeuge

auf die deutschen Straßen gebracht. Dies entspricht einem Plus von

652 Fahrzeugen (+22,4 %) verglichen mit Januar 2016. Der Marktanteil

liegt für Ford in diesem Fahrzeugsegment bei 14,6 Prozent (+2,6% ppt.

gegenüber Januar 2016).



"Wir nehmen den Schwung aus dem vorherigen Jahr in 2017 mit", sagt

Wolfgang Kopplin, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung

der Ford-Werke GmbH "Es ist sehr erfreulich, wie gut unser Kölner

Ford Fiesta nach wie vor bei unseren Kunden ankommt."



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von

Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.







Pressekontakt:

Beate Falk

Ford-Werke GmbH

0221/90-17507

bfalk3(at)ford.com



Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ford-Werke GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451928

Anzahl Zeichen: 3347

Kontakt-Informationen:

Firma: Ford-Werke GmbH

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung