Wer spielt, lernt: Wie Kinder die Herausforderungen im 21. Jahrhundert meistern (FOTO)

(ots) -

In den ersten Lebensjahren der kleinsten Baumeister dreht sich

alles um ihre Lieblingsbeschäftigung: Spielen. Mit Phantasie und

Neugierde entdecken und erobern sie im Spiel die Welt und haben dabei

jede Menge Spaß. Doch damit nicht genug, bereits im Kleinkindalter

entwickeln sie im Spiel wichtige Schlüsselkompetenzen, die

sogenannten "21st Century Skills". In endlosen Stunden Spielspaß wird

also auch gelernt - denn wer spielt, lernt für's Leben.



Ob im Rollenspiel mit Bauernhof, Feuerwehrauto oder

Prinzessinnenschloss oder beim Turm- und Hausbau mit Steinen: Spielen

bringt Kinderaugen zum Leuchten, lässt sie tief in andere Welten

eintauchen und macht Freude. Spielerisch und mit viel Fantasie

entdecken schon die Kleinsten die Welt und ihre Zusammenhänge. Beim

Spiel werden sie zu großen Denkern, lernen intuitiv, erfahren und

erleben die Welt. Als natürliches Bedürfnis fördert Spielen zudem

bereits in den ersten Lebensjahren die Entwicklung von

Schlüsselkompetenzen, die für das 21. Jahrhundert wichtig sind.

Zukünftige Herausforderungen können die Kleinen somit spielerisch

meistern.



Starke Fertigkeiten, noch stärkere Zukunft



Um Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, sind die

sogenannten "21st Century Skills" gefragt. Zu diesen

Schlüsselkompetenzen zählen Kreativität, Problemlösungskompetenz,

Kommunikations- und Teamfähigkeit. Sie helfen den Kleinen dabei

Lösungen für komplexe Herausforderungen zu entwickeln und sich den

Anforderungen einer sich kontinuierlich wandelnden Gesellschaft zu

stellen.



Wenn Kinder Kinder sind, dann tauchen sie mit Kreativität in

eigene Welten ein oder erschaffen fantasievolle Gebilde, die niemand

zuvor je gebaut hat. Neugierig probieren sie Neues aus oder

wiederholen stetig einen Stein auf den anderen zu setzten. Genau

dieses Verhalten fördert ihre Kreativität, Problemlösungskompetenz,



Kommunikations- und Teamfähigkeit. Denn wenn Kinder spielen, dann

lernen sie für's Leben.



Die amerikanische Organisation "P21", der sich auch die LEGO

Gruppe angeschlossen hat, hat es sich zum Ziel gesetzt, das Erlernen

dieser Kompetenzen zu fördern. Jetzt haben Neurowissenschaftler

nachgewiesen, wovon die LEGO GmbH schon lange überzeugt ist: Die

Kindheit ist die wichtigste Zeit im Leben eines Menschen. In dieser

Zeit entwickelt sich das Gehirn. Wie diese Entwicklung abläuft, hängt

entscheidend davon ab, wie und was wir in den ersten, prägenden

Jahren tun. Die Lieblingsbeschäftigung der Kleinen, das Spielen,

nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein.



Um die Entwicklung dieser Fähigkeiten zu unterstützen, ist es

wichtig, die Baumeister von morgen durch kreatives Spielen und

Spielwerte zu inspirieren und zu fördern. Denn die Kinder von heute

werden als Erwachsene die Zukunft unserer Welt formen.







Pressekontakt:

LEGO GmbH

Pressestelle

Christoph Offenberg

Tel.: +49 89 4534 6316

Presse(at)LEGO.com



Klenk & Hoursch AG

PR Leadagentur D/A/CH

Ina Bauer

Tel.: +49 89 4702 77116

LEGO(at)klenkhoursch.de



Original-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

LEGO GmbH lego-21st-century-skills-kinder.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451929

Anzahl Zeichen: 3509

Kontakt-Informationen:

Firma: LEGO GmbH lego-21st-century-skills-kinder.jpg

Stadt: Nürnberg/Zürich/Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung