CAREERVenture business & consulting am 06.03.2017 in Frankfurt

(firmenpresse) - Anonyme Jobmessen sprechen Sie nicht an? Dann nehmen Sie als einer von wenigen eingeladenen Teilnehmern an der Recruiting-Veranstaltung CAREER Venture® business & consulting teil. In der exklusiven und ruhigen Atmosphäre eines Konferenzhotels führen Sie vorterminierte, 45-minütige Vorstellungsgespräche mit Vertretern von führenden Unternehmen und Top-Managementberatungen, besuchen Unternehmenspräsentationen oder nutzen das Kontaktangebot der „Hospitality-Zimmer“. Wir laden Sie zu dieser Veranstaltung ein, wenn Sie von mindestens einem Unternehmen zu einem vorterminierten Gespräch ausgewählt werden. Wertvolle Kontakte und erste Angebote werden das Ergebnis Ihrer Teilnahme sein. Bewerben Sie sich jetzt!

Die Teilnahme ist für eingeladene Kandidaten kostenlos. Sie erhalten ein Anfahrts- und Übernachtungssponsoring im Rahmen unseres Sponsoringprogramms.

Zielgruppe: Studierende/Absolventen/Berufserfahrene

• Wirtschaftswissenschaften (BWL, Ökonomie ...)

• Wirtschaftsinformatik, -ingenieurswesen und –mathematik

• Physik, Mathematik und Informatik

Die CAREER Venture® ist besonders für Young Professionals mit entsprechender Berufserfahrung

interessant, die die Zeiteffizienz und Diskretion einer CAREER Venture® Recruiting-Veranstaltung

zu einer Sondierung ihrer Aufstiegschancen bei ausgesuchten Unternehmen nutzen möchten. Wir berücksichtigen Ihren besonderen Status und beraten Sie gerne auch schon im Vorfeld der Veranstaltung entsprechend.



Bewerbungsschluss: 5. Februar 2017!





Kommentare zur Pressemitteilung