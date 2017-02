Kommissionierung 4.0 bei der Agravis Raiffeisen AG

Mit nur 43 Gramm ein echtes Leichtgewicht, aber von innen bestückt

mit ausgeklügelter Technik: Manfred Neumann, Kommissionierer im

Raiffeisen-Onlineshop der AGRAVIS Raiffeisen AG in

Münster-Loddenheide, ist erstmals mit der neuen Datenbrille

unterwegs. Nicht für ein Computerspiel in der Mittagspause, sondern

vielmehr ist die Brille für den Arbeitsalltag ein wertvolles

Hilfsmittel. Auf dem integrierten Miniatur-Bildschirm sind alle

Informationen zum nächsten Auftrag zu sehen.



"Erstaunlich, wie viele Angaben auf diesen kleinen Monitor

passen", sagt Neumann. "Am Anfang ist der Blick etwas ungewohnt, aber

man lernt schnell, damit zu arbeiten." Mit der Brille auf der Nase

holt er die bestellten Waren aus dem Regal und arbeitet nach und nach

den Auftrag ab.



Roland Pöppelbaum, Leiter des Distributionszentrums in

Münster-Loddenheide, erläutert die Vorteile der neuen Arbeitsweise.

"Statt mit Terminal und Scanner unterwegs zu sein, hat der

Kommissionierer die Hände frei. Dadurch kann eine Effizienzsteigerung

von 10 Prozent erreicht werden. Hinzu kommt, dass durch die

Überwachung des Vorgangs durch die Datenbrille praktisch fehlerfrei

gearbeitet wird." Der Raiffeisen-Onlineshop hat im Januar die Arbeit

mit der Datenbrille als Pilotprojekt aufgenommen, im Sommer 2017 wird

auch das benachbarte Distributionszentrum der AGRAVIS Raiffeisen AG

die Kommissionierung mit der Datenbrille einführen.



Und in etwas fernerer Zukunft könnte die Technik auch noch zum

Ein- und Ausgangsscannen und zur Inventur genutzt werden. Markus

Menne, Bereichsleiter Logistik, ist stolz, Pionierarbeit zu leisten:

"Bis jetzt arbeiten erst wenige Unternehmen in der Logistik mit

Datenbrillen. Dabei nehmen wir eine echte Vorreiterrolle ein - aus

Überzeugung, dass das die Zukunft ist."



Zum Video: www.agrav.is/datenbrille









