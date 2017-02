Kölnische Rundschau: Bahn nutzt Körperkameras

Auch DB-Mitarbeiter sollen die Videotechnik in Köln einsetzen, um damit notfalls Beweise zu sichern¶

(ots) - VON DANIEL TAAB



KÖLN. Die Bodycams werden zum Erfolgsprodukt. Gab es vor Jahren

bei den Sicherheitsbehörden in NRW noch eine deutliche Ablehnung

gegenüber den tragbaren Videokameras, wollen Polizei, Bundespolizei

und nun auch die Deutsche Bahn (DB) nicht mehr ohne sein. Ab April

wird die Kölner Polizei auf die Bodycams setzen. Die Bundespolizei

ist schon länger von den Wirksamkeit der Kameras überzeugt, und nun

ist auch das Pilotprojekt der DB positiv bewertet worden. Im Großraum

Köln, vermutlich sogar im gesamten Bundesland, sollen

Sicherheitskräfte angesichts zunehmender Gewalt auf Bahnhöfen und in

Zügen künftig die Kameras tragen. Mitte kommender Woche will die DB

ihr Sicherheitskonzept im Kölner Hauptbahnhof vorstellen. Schon im

Dezember 2016 hatte die Bahn mitgeteilt, dass sie das in Berlin

getestete Projekt ausweiten wolle. Die Sicherheitskräfte der Bahn

tragen die Körperkameras an der Brust, die aktuellen Bilder sind auf

einem Monitor am Gerät zu sehen. Bei einer Attacke sieht sich der

Angreifer selbst - per Knopfdruck können die Bilder von den

Sicherheitskräften gespeichert werden. Die Bodycams sollen nicht nur

Beweismaterial im Falle von Straftaten sichern, sondern auch

Angreifer abschrecken. So sollen die Bodycams auch im

Fußballfan-Reiseverkehr in NRW eingesetzt werden. Im ersten Halbjahr

2016 gab es laut Bahn rund 950 Angriffe auf Bahnbedienstete - zehn

Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zu den Angreifern gehören

Schwarzfahrer, Betrunkene oder Drogenkonsumenten. Aber auch im

Bereich "Fußballkriminalität" gebe es zahlreiche Übergriffe, sagte

ein Polizeibeamter. Im Kölner Hauptbahnhof klagen Beamte schon länger

über zunehmende Aggressivität gegenüber der Bundespolizei. "Ja, wir

brauchen die Videokameras. Sie sind ein wichtiges Instrument für

unsere Arbeit", betonte jüngst der Chef der Bundespolizeiinspektion



Köln, Helmut Langenbach.







