ZDF-Programmänderung ab Woche 8/2017

(ots) - Woche 08/17



Di., 21.2.



1.10 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten.

"Boston" von Peter Berg



Woche 09/17



Fr., 3.3.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.00 Das Literarische Quartett (HD)

Über aktuelle Bücher diskutieren Volker Weidermann,

Christine Westermann, Thea Dorn und ein Gast



Woche 10/17



So., 5.3.



Bitte Programmänderung ab 0.50 Uhr beachtenL



0.50 Zum 80. Geburtstag von Hans-Dieter Grabe

Do Sanh - der letzte Film (VPS 0.49/Mono/4:3)

Dokumentarfilm von Hans-Dieter Grabe

(Erstsendung 26.4.1998)

Deutschland/Vietnam 1998



2.30 Trapped - Gefangen in Island (3) (VPS 0.50)



4.05 planet e.: Die Macht der Moore (VPS 4.10)



4.35 citydreams (VPS 4.40)



4.45- Bettys Diagnose

5.30



("Terra X: Supertalent Mensch: 2. Die Geistesgiganten" verschiebt

sich auf So., 12.3.2017, 3.30 Uhr. "Frag den Lesch" und "Terra X:

Faszination Erde - mit Dirk Steffens" entfallen.)







