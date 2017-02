"Ein Leben für die Queen": ZDFzeit-Doku über Prinz Philip (FOTO)

Seit 70 Jahren steht Prinz Philip an der Seite der Queen - kein

Prinzgemahl in der Geschichte war so lange im Amt. Am Dienstag, 7.

Februar 2017, 20.15 Uhr, nimmt "ZDFzeit" unter dem Titel "Prinz

Philip - Ein Leben für die Queen" das Wirken des heute 95-jährigen

Duke of Edinburgh in den Blick.



Prinz Philip sorgte dafür, dass Elizabeth II. seit einigen Jahren

ein anderes Image hat: Die Queen scheint nahbarer, wärmer und

emotionaler als in den 90er Jahren, den Tagen der Krise der

britischen Monarchie - nach dem Tod von Prinzessin Diana. Die

"ZDFzeit"-Autorinnen Susanne Gelhard und Ulrike Grunewald erzählen

die Geschichte einer unerschütterlichen Liebe und lassen dabei ein

ganzes Jahrhundert deutsch-britischer Geschichte lebendig werden.



Nicht nur die Queen hat deutsche Vorfahren, auch ihr Prinzgemahl

blickt auf eine traditionsreiche deutsche Ahnengalerie zurück.

Geboren auf der griechischen Insel Korfu, kam er als Kind oft nach

Deutschland, zu seinen hessischen Verwandten. Schon bald nach dem

Krieg verliebte sich Philip in die junge Prinzessin Elizabeth, die

spätere Queen. Für ihn war klar, dass er von diesem Moment an immer

im Schatten seiner Frau stehen würde: drei Schritte hinter ihr, wie

es das höfische Protokoll vorschreibt. Aber die gemeinsamen Auftritte

der vergangenen Jahre und die vielen Krisen des englischen

Königshauses haben gezeigt, dass der Prinzgemahl die wohl wichtigste

Person und wertvollste Stütze der Queen ist.



Ein wichtiges Vorbild ist Prinz Philip zudem für seine Enkel

William und Harry. Er war es wohl auch, der beide davon überzeugte,

hinter dem Sarg ihrer Mutter zu gehen. Ein Ereignis, das Millionen

Menschen bewegte und zugleich das Königshaus dem Volk wieder

näherbrachte. Prinz Philip hatte wohl früher als seine Frau erkannt,

dass die Royal Family sich von den Menschen entfremdet hatte.



Inzwischen gilt er als wichtiger Versöhnungspolitiker im britischen

Königshaus.



