Dirk Steffens kommt nach Bayern / Living Planet Tour 2017 macht Station in Augsburg, München und Regensburg

Damit unsere Erde lebendig bleibt: Nach dem erfolgreichen Start

kehrt TV-Moderator und Umweltaktivist Dirk Steffens mit der Living

Planet Tour im Frühjahr 2017 zurück auf deutsche Bühnen. Sein Vortrag

ist ein Statusbericht, wie es aktuell um unseren Planeten bestellt

ist - durchaus kritisch, an manchen Stellen dramatisch, aber vor

allen Dingen enthusiastisch.



Die Basis des Living Planet Vortrags bildet der vom WWF gerade

Anfang Oktober publizierte Living Planet Report, der sich

detailliert mit Ressourcenverschwendung auseinandersetzt und

deren Gründe ebenso hinterfragt, wie die Auswirkungen aufzeigt. Für

den Report haben Wissenschaftler Daten aus allen Kontinenten, den

Tiefen der Weltmeere und aus der Erdatmosphäre zusammen getragen.



Dirk Steffens' roter Faden durch das abendfüllende Programm ist

schlicht: Wir leben über unsere Verhältnisse und verbrauchen von

allem zu viel. Zu viel an bebauten Flächen. An Weideland. An

Ackerland. An Fischgründen. An Kohlenstoff. An Wäldern. Dies ist

nicht nur seine persönliche Wahrnehmung, sondern deckt sich mit den

Erkenntnissen des Living Planet Reports.



Das hat verschiedene Auswirkungen, die massivste ist der Verlust

an Biodiversität, also der Verlust an Vielfalt. In den vergangenen 40

Jahren hat sich im Durchschnitt die Anzahl der untersuchten

Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische halbiert. Wir

erleben das größte Artensterben seit dem Ende der

Dinosaurier: der Tiger verschwindet, mit ihm die Elefanten,

Orang-Utans und unsere heimische Honigbiene.



Was können wir also tun? Woher gründet unsere Nehmerkultur? Und

wer sind eigentlich tatsächlich die Gewinner und Verlierer in diesem

Kreislauf? Obwohl der Living Planet Report - erwartungsgemäß - aus



vielen Zahlen und Statistiken besteht, macht der WWF-Botschafter,

TV-Moderator und Naturfilmer die Tragik und Hoffnung greifbar und

verständlich. Dirk Steffens lässt die Zuschauer nicht resigniert

zurück, sondern zeigt ihnen Möglichkeiten auf, um das ökologische

Ruder doch noch rumzureißen. Denn von unserer Welt haben wir nur

eine.



Termine in Deutschland und der Schweiz vom 03.02. bis 02.03 2017.



Termine in Bayern:



06. Feb. Augsburg

07. Feb. München

08. Feb. Regensburg



Karten und weitere Informationen unter: www.livingplanettour.de



Von jedem Ticket gehen 2 Euro/ CHF 2 an den WWF.







