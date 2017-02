fournell showtechnik investiert in ROBE picklePATT

Die fournell showtechnik GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister und Dry-Hire-Anbieter mit Sitz bei München.

(firmenpresse) - Seit mittlerweile 25 Jahren bedient das inhabergeführte Unternehmen erfolgreich das gesamte Spektrum der Veranstaltungsbranche.



Kürzlich investierte fournell showtechnik in 14 ROBE picklePATT inklusive dem edlen Holzstativ im Retro-Look. Mit dem picklePATT liefert ROBE die kompaktere Variante des PATT2013. Der formschöne Scheinwerfer im Retro-Look ist Eye-Candy für jede Bühne und erzeugt durch seinen goldfarbenen Reflektor eine besonders warme Lichtfarbe.



„Wir haben uns für den picklePATT entschieden, weil er für uns die ideale Dekorationsergänzung darstellt. Die Größe ist genau richtig und in Verbindung mit dem Holzstativ stellt dieser Scheinwerfer ein echtes Schmuckstück dar. Das möchte man sich doch am liebsten selbst ins Wohnzimmer stellen!“, so Holger Amann, Vertriebsleiter bei der fournell showtechnik GmbH.











Seit der Gründung im Jahr 1980 ist LMP einer der erfolgreichsten Vertriebe für Licht- und Bühnentechnik in Deutschland. Dafür sorgen zahlreiche starke Vertriebs- und Eigenmarken. LMP ist unter anderem Exklusivvertrieb für Equipment von ROBE, Littlite, ArKaos, WORK, MILOS, LumenRadio, LSC Lighting Systems, LaseArray, Visual Productions, ENTTEC, ROCK SOLID Technologies und Capture in Deutschland. Zu den Eigenmarken zählen LITECRAFT, LITECRAFT Truss und V:LED. Außerdem ist LMP Deutschlandvertrieb für Lichtstellpulte und Zubehör der Hog 4 Serie von High End Systems sowie für LED-Weißlichtscheinwerfer von Brother, Brother & Sons.

1999 wurde die Firma LMP Pyrotechnik als eigenständiges Unternehmen innerhalb der LMP-Familie gegründet. LMP Pyrotechnik ist Exklusivimporteur für die Produkte der englischen Hersteller LeMaitre und Wells sowie Vertriebspartner starker Marken wie TBF, Galaxis, MAGIC FX und Universal Effects. Als zweiter großer Geschäftsbereich der LMP Pyrotechnik wurde seit 1999 der Dienstleistungsbereich zur Unterstützung von Shows und Tourneen aufgebaut.



