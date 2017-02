Siham El-Maimouni ist das neue Gesicht der WDR-Kultursendung "Westart live"

Thomas Hermanns bekommt weibliche Unterstützung: Siham El-Maimouni

präsentiert ab sofort regelmäßig die wöchentliche WDR-Kultursendung

"Westart live". Die vielseitige 31-Jährige aus Duisburg ist ab 6.

Februar jeweils um 22.40 Uhr im Einsatz und wird 2017 insgesamt zehn

Ausgaben der Sendung im WDR Fernsehen moderieren.



Siham El-Maimouni freut sich auf die neue Aufgabe: "Für mich ist

'Westart live' nicht nur eine Kultursendung, sondern auch eine

Kultsendung. Ich darf Teil einer Sendung sein, die deutlich macht,

wie facettenreich und spannend Kultur- und Kunstthemen sind und die

zeigt, dass in Nordrhein-Westfalen viel Beachtenswertes auch abseits

des Mainstreams stattfindet. Und eine Livesendung moderieren zu

dürfen, die sich mit den Themen auseinandersetzt, für die ich brenne,

ist für mich das Nonplusultra."



Für ihre Leistungen beim WDR-Radiosender Cosmo (ehemals Funkhaus

Europa), bei dem sie seit mehreren Jahren u.a. ein Magazin für

Popkultur und Livestyle moderiert, wurde Siham El-Maimouni mit dem

Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Außerdem ist sie seit mehreren

Jahren fest im Reporterteam des gesellschaftspolitischen Magazins

"neuneinhalb - Deine Reporter" (ARD/WDR). An der WDR-Kultursendung

reizt sie nun auch der Live-Charakter: "In einer 80-minütigen Sendung

kann man sich Zeit für gute Gespräche nehmen und sich den Freiraum

für spontane Aktionen leisten. Die Live-Situation bringt zusätzlich

eine wunderbar echte und nicht planbare Komponente mit hinein, die

mich als Moderatorin unglaublich reizt", so Siham El-Maimouni.



In der nächsten Sendung begrüßt die neue "Westart live"-Moderatorin

den Philosophen Richard David Precht und spricht mit ihm über das

schwierige Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Für den Shootingstar

der veganen Küche, Attila Hildmann, steht fest, dass fleischloses



Essen nicht nur gesund ist, sondern auch Spaß macht. Außerdem lernt

Siham El-Maimouni den Hornisten Felix Klieser kennen, der ohne Arme

geboren wurde und sein Instrument außerordentlich erfolgreich mit den

Füßen spielt. Kabarettistin Christin Henkel besticht durch ihren Mix

aus Klavier, Kabarett und Chanson und berichtet u.a. von ihrer

Deutschland-Tour. Außerdem wird der Künstler Luki in "Westart live"

eine Kunst-Modenschau gestalten und spricht mit Siham El-Maimouni

über den Spagat zwischen Kunst und Kommerz, Mode und Kunst.



Alle Informationen zu "Westart live" und der aktuellen Sendung am

Montag, 6. Februar 2017, 22.40 Uhr im WDR Fernsehen, finden Sie

unter: wdr.de/fernsehen/west-art/.

Redaktion: Klaus Reimann



Aktuelle Fotos von Siham El-Maimouni im "Westart live"-Studio stehen

unter ard-foto.de zur Verfügung.









