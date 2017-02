Neun Auszeichnungen für ARD-Produktionen beim Deutschen Fernsehpreis

(ots) - "Mit neun Preisen haben ARD-Produktionen beim

gestrigen Deutschen Fernsehpreis die meisten Auszeichnungen errungen.

Von der Fiktion über die Information bis zur Unterhaltung - wo es um

Qualität im Fernsehen geht, sind wir maßstabsetzend. Ich freue mich

mit allen Gewinnern und gratuliere den Ausgezeichneten sehr

herzlich." Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen



Die Preisträger im Einzelnen:



Bester Mehrteiler



"Mitten in Deutschland: NSU - Die Täter/Die Opfer/Die Ermittler"

(Das Erste - SWR/BR/WDR/MDR/ARD Degeto/Gabriela Sperl Produktion für

Wiedemann & Berg/Beta Film)



Bester Schauspieler



Martin Brambach für "Der Fall Barschel" (Das Erste - ARD

Degeto/Zeitsprung) und Wellness für Paare (Das Erste - WDR/Riva)



Beste Regie



Lars Kraume für "Terror - Ihr Urteil" (Das Erste - ARD

Degeto/rbb/Moovie/Beta Film)



Beste Kamera



Frank Lamm für "Mitten in Deutschland: NSU - Heute ist nicht alle

Tage: Die Täter" (Das Erste - SWR/ARD Degeto Film/MDR/Gabriela Sperl

Produktion für Wiedemann & Berg/Beta Film)



Bester Schnitt



Claudia Wolscht für "Die Zielfahnder - Flucht in die Karpaten"

(Das Erste - WDR/ARD Degeto/Wiedemann & Berg)



Beste Comedy / Kabarett



"Das Lachen der Anderen" (WDR/SEO Entertainment)



Beste Information



"Panama Papers - Im Schattenreich der Offshorefirmen" aus der

Reihe "Die Story im Ersten" (Das Erste - NDR/WDR)



Beste Persönliche Leistung / Moderation Information Christiane

Meier für ihre Interviews im "ARD Morgenmagazin" (Das Erste - WDR)



Förder-/Nachwuchspreis



Marc Schießer, Marcel Becker-Neu, Christina Ann Zalamea

Produzenten von "Wishlist" (funk - Radio Bremen/Outside the Club)







