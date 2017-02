Caterpillar Ventures investiert in Airware zur Weiterentwicklung von Arbeitsstätten-Intelligence durch Luftdaten im Maßstab

(ots) -



Airware-Produkte werden über Caterpillar-Händler vertrieben;

Bergerat Monnoyeur einer der ersten Händler



Airware, ein Unternehmen, das umfassende Lösungen für Unternehmen

liefert, die Luftbilddaten in verwertbare Geschäftsinformationen

verwandeln, gab heute bekannt, dass es sich eine strategische

Investition von Caterpillar Ventures sichern konnte. Die Investition

ermöglicht es Airware, Programme zu beschleunigen, die es Händlern

ermöglichen, Lösungen und Dienstleistungen in den Branchen Bauwesen,

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden anzubieten, und

unterstreicht die erklärte Absicht von Caterpillar, das industrielle

Internet der Dinge (Industrial Internet of Things, IIoT) anzuführen.



"Diese Investition ist eine Fortsetzung des Engagements von

Caterpillar, unseren Kunden dabei zu helfen, produktiver zu sein und

bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen", sagte George Taylor,

Chief Marketing Officer & Vice President des Geschäftsbereichs

Marketing und Digital von Caterpillar. "In Zusammenarbeit mit Airware

sind wir besser positioniert, um Drohneneinsätze mit unserer

branchenführenden Technologie anzubieten, die dabei hilft, Abläufe zu

digitalisieren und zu optimieren."



Im September 2016 übernahm Airware

(https://www.youtube.com/watch?v=slPddwBwMJw) das Unternehmen

Redbird, ein bahnbrechendes Unternehmen für Drohnenanalytik, um die

leistungsstärkste kommerzielle Drohnenlösung für den Bergbau und

Aggregate auf den Markt zu bringen. Heute setzen Teams auf der ganzen

Welt die Airware-Redbird-Lösung zur Überwachung des tagtäglichen

Fortschritts ihrer Arbeitsstätten ein, um die Produktivität,

Arbeitersicherheit und Betriebseffizienz zu verbessern.



"Kommerzielle Drohnentechnologie entwickelt sich für Bau-,

Bergbau- und Steingewinnungsunternehmen, die ihre Gesamtproduktion



erhöhen und dabei Kosten sparen möchten, allmählich zu einer

Notwendigkeit", so Jonathan Downey, Gründer und CEO von Airware.

"Airware liefert Kunden die kombinierten Möglichkeiten eines

unternehmensorientierten Workflows und branchenspezifischer

Branchenanalytik mit den erforderlichen Compliance- und

Sicherheitsmerkmalen, um die Drohneneinsätze zu skalieren."



Caterpillar-Händler können ihre Kunden Drohneneinsätze und

Analysen anbieten, einschließlich eines Kernpakets mit

Photogrammetrie, Kartografierung und volumetrischen Instrumenten und

einer Suite von hochentwickelten Modulen für Analyse und

Berichterstellung. Caterpillar-Händler Bergerat Monnoyeur wird zu den

ersten Händlern gehören.



Greg Arranz, General Manager, SITECH bei Bergerat Monnoyeur, fügte

hinzu: "Wir haben zum Ziel, unseren Kunden hochmoderne Technologie

und erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Airware ist ein

etabliertes, führendes Unternehmen beim Einsatz von Drohnen für die

Arbeit im Bauwesen, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und

Erden. Seine Mitarbeiter verstehen die Anforderungen unserer Kunden,

was für die Skalierung des Betriebs benötigt wird und wie wichtig die

Bereitstellung von branchenspezifischer Analytik ist, um bessere

Entscheidungsprozesse zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, unseren

Kunden Airware zu liefern."



Über Airware



Das 2011 gegründete Unternehmen Airware liefert umfassende

Lösungen, die für Unternehmen auf der ganzen Welt Luftbilddaten in

verwertbare Geschäftsinformationen umwandeln. Die führenden

Technologien von Airware ermöglichen es Unternehmen, Luftbilddaten zu

planen, zu sammeln und zu analysieren, um bessere Geschäftsergebnisse

wie beispielsweise Geschäftskosteneinsparungen, bessere

Arbeitersicherheit und bessere Entscheidungsfindung zu erzielen.

Airware hat bis dato mehr als 90 Millionen USD von Investoren

erhalten, darunter Andreessen Horowitz, First Round Capital, GE

Ventures, Google Ventures, Intel Capital, John Chambers, Kleiner

Perkins Caufield and Byers und Next World Capital. Airware hat seinen

Unternehmenssitz in San Francisco und unterhält Niederlassungen in

Paris. Weitere Informationen erhalten Sie auf Airware.com

(http://www.airware.com/) oder folgen Sie Airware auf Twitter:

(at)Airware (https://twitter.com/airware).



Über Caterpillar Ventures Caterpillar Venture Capital Inc.

(Caterpillar Ventures) unterstützt Unternehmer auf der ganzen Welt

dabei, zu wachsen und ihre Geschäfte zu skalieren, um heute für ein

besseres Morgen zu bauen. Dafür setzt Caterpillar sein führendes

Branchenwissen, seine Versorgungsbasis und sein Netzwerk von

unabhängigen Händlern ein. Die Fokusbereiche von Caterpillar

beinhalten Robotik, Energie, fortgeschrittene Werkstoffe und digitale

Lösungen, die unseren Kunden dabei helfen, erfolgreich zu sein.

Caterpillar Ventures ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft

von Caterpillar Inc., dem weltweit führenden Hersteller von Bau- und

Bergbauausstattung, Diesel- und Erdgasmotoren, industrielle

Gasturbinen sowie Diesel- und Elektrolokomotiven. Weitere

Informationen erhalten Sie auf http://www.caterpillar.com/ventures







