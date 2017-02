Filmreife Darbietung - Deutsche Bauwelten jetzt auch in Bewegtbildern erleben

Imagefilm zeigt gesamtes Leistungsspektrum der Hausbaumarke

Deutsche Bauwelten Imagefilm

(firmenpresse) - Isernhagen, Februar 2017: "Wer das Besondere sucht, der ist bei Deutsche Bauwelten zuhause." So beginnt der neue Imagefilm des Hausbauunternehmens Deutsche Bauwelten GmbH. Eingebettet auf der Deutsche Bauwelten-Homepage unter www.deutsche-bauwelten.de gibt der Film einen kurzen aber informativen Überblick über das breite Betätigungsfeld der Deutsche Bauwelten GmbH.

In bewegten Bildern und mit eingängigen Texten wird hier das gesamte Portfolio der Marke dargestellt: Von der individuellen Planung von Einfamilienhäusern, über den Bau komplexer Wohnanlagen bis hin zur Erschließung kommunaler Quartiere - und all das in wertbeständiger Massivbauweise "Made in Germany".

Der rund anderthalbminütige Film ist in Form einer Animation gestaltet. Kamerafahrten über die Architekturlandschaft der Bauwelten, Schwenks und Drehungen sorgen für eine lebendige Darstellung. Der Film spricht sowohl potenzielle Investoren, als auch zukünftige Lizenzpartner an. Auch wer sich für neu gebautes Wohneigentum interessiert, kann sich hier informieren.

Der Imagefilm ist auch auf dem neuen Youtube-Channel von Deutsche Bauwelten zu finden:

https://www.youtube.com/watch?v=cQ0q1OBvdUA





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.deutsche-bauwelten.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Deutsche Bauwelten GmbH

Individualität, Regionalität und Kundennähe - dies sind die Stärken der Deutsche Bauwelten GmbH. Zusammen mit der Heinz von Heiden GmbH ist die Deutsche Bauwelten GmbH die zweite große Marke, die unter dem Dach der finanzstarken Mensching Holding GmbH Wohnträume erfüllt.



Nicht nur private Bauherren planen sicher mit Deutsche Bauwelten, das Unternehmen ist auch zuverlässiger und kompetenter Partner für die verschiedensten Interessenlagen rund um das Thema Bau. Gemeinsam mit Banken werden interessante Wohnbauprojekte verwirklicht - mit Kommunen und Städten entstehen ganze Quartiere. Darüber hinaus gibt die Deutsche Bauwelten lokalen Bauunternehmen mit entsprechender Expertise die Chance, als Lizenzpartner erfolgreich neue Kundenpotentiale zu erschließen.



Detaillierte Informationen zur Deutsche Bauwelten GmbH finden sich auf der Homepage des Unternehmens: http://www.deutsche-bauwelten.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Bauwelten GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Deutsche Bauwelten GmbH

Abteilung Presse

Chromstraße 12

30916 Isernhagen

info(at)deutsche-bauwelten.de

0511/ 72 84-317

http://www.deutsche-bauwelten.de



Datum: 03.02.2017 - 13:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1452002

Anzahl Zeichen: 1508

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Bauwelten GmbH

Ansprechpartner: Abteilung Presse

Stadt: Isernhagen HB

Telefon: 0511/ 72 84-317





Diese Pressemitteilung wurde bisher 128 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung