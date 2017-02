Raiffeisen Onlineshop in neuem Look

(firmenpresse) - Alles neu, macht der Februar! Der Raiffeisen Onlineshop raiffeisenmarkt24.de erscheint nach einem Relaunch in aktuellem Design, technisch auf dem neuesten Stand und optimiert fürs Smartphone. Für die Kunden ist der Shop-Auftritt nicht nur frischer und übersichtlicher geworden, sondern präsentiert nun auch einen größeren Ratgeber-Bereich und deutlich mehr Produktinformationen für Nutzer. Neu ist auch, dass Kunden per Vorkasse zahlen können. Zudem wird es den Raiffeisen-Prospekt in einer Online-Version zum Durchblättern geben. Das Sortiment wird laufend erweitert und zählt aktuell 12.000 Artikel aus den Bereichen Heimtier, Garten, Haus & Hof, Textil und Reitsport. www.raiffeisenmarkt24.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.agravis.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Kernsegmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie, Bauservice und Raiffeisen-Märkte.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG erwirtschaftet mit 6.100 Mitarbeitern 7,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit rund 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitze sind Hannover und Münster.

www.agravis.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

AGRAVIS Raiffeisen AG

PresseKontakt / Agentur:

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

bernd.homann(at)agravis.de

0251/6822050

http://www.agravis.de



Datum: 03.02.2017 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1452021

Anzahl Zeichen: 761

Kontakt-Informationen:

Firma: AGRAVIS Raiffeisen AG

Ansprechpartner: Bernd Homann

Stadt: Münster

Telefon: 0251/6822050





Diese Pressemitteilung wurde bisher 130 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung