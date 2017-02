Spirent und Technica Engineering kooperieren bei Automotive-Ethernet-Testing

Autonomes Fahren benötigt Qualitätssicherung der eingesetzten Netzwerk-Komponenten

(firmenpresse) - Spirent Communications, spezialisiert auf Testlösungen für Connected-Cars und Automotive-Ethernet, sowie Technica Engineering, Entwickler und Service-Provider von elektronischen Komponenten und Netzwerken im Fahrzeug, haben ihre Zusammenarbeit beim Testen und Prüfen von Automotive-Ethernet beschlossen.



"Technica Engineering fokussiert auf die Automotive-Ethernet-Integration, die Entwicklung von entsprechenden Werkzeugen sowie das Prototyping und assistiert Spirent bei der Implementierung der neuen Chipsets für die physikalische Ebene in die umfassenden Automotive-Ethernet-Lösungen für das Testen der Protokoll-Konformität mit BroadR-Reach- (100Base-T1) Netzwerkkarten", kommentiert Stephan Pietsch, Director Products and Engineering bei Spirent. "Mit der Expertise von Technica bei Entwicklungsumgebungen zur Simulation von Automotive-Ethernet-Netzwerken sind wir in der Lage zu demonstrieren, wie Spirent die Qualität und Leistung der Komponenten im Fahrzeug überprüft."



Erick Parra, zuständig für das Business-Development bei Technica, ergänzt: "Die Kooperation mit Spirent ermöglicht uns das Testen und Validieren unserer Geräte im Hinblick auf Bandbreite, Synchronisation, Timing usw. Diese Tests stellen sicher, dass die Automotive-Ethernet-Produkte die gegenwärtigen Anforderungen an Fahrzeugnetzwerke erfüllen. Die Kombination der Expertise von Spirent und Technica bündelt die Kompetenz für sicheres und autonomes Fahren."



Spirent wird auf dem Automotive Ethernet Congress am 7. und 8. Februar in München vertreten sein. Weitere Informationen über die Automotive-Lösungen von Spirent finden sich unter www.spirent.com/Solutions/Automotive.









Spirent ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Verifikation, die Prüfung, die Analyse und das Testen der Intelligenz von Geräten. Das Unternehmen ermöglicht Herstellern von Netzwerken, verbundenen Geräten oder Kommunikationsservices die Bereitstellung von Lösungen mit hoher Kundenzufriedenheit. Von Provider-Netzwerken über Rechenzentren bis hin zu Mobilkommunikation und Connected-Cars arbeitet Spirent mit führenden Innovatoren, um schneller, besser und sicherer zu kommunizieren und zu kooperieren.



