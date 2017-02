Bio und vegan: Gemüse Brühe von Knorr

KNORR Bio Gemüse Brühe

(firmenpresse) - Hamburg, Februar 2017 - Wenn New Yorker Schlange stehen, kann das an einem Food-Trend liegen. "Broth to go" - Becher mit heißer Brühe zum Mitnehmen - brachte zunächst die Bewohner vom Big Apple ins Schwärmen und hat mittlerweile auch hierzulande begeisterte Abnehmer. Aber warum Schlange stehen, wenn eine leckere Brühe doch auch zu Hause ganz schnell gelingt? Ab sofort gibt es von Knorr eine vegane Gemüse Brühe in Bio-Qualität. Sie ist pur ein Genuss, aber vor allem ein unverzichtbarer Helfer am Herd. Mit ihr lassen sich zahlreiche Gerichte zubereiten - auch aus der vegetarischen und veganen Küche. Erfahren Sie mehr und entdecken Sie neue, fleischlose Rezepte mit dem Multitalent.

Brühe ist ein echter Alleskönner in der Küche. Zum Würzen einer Vielzahl unterschiedlicher Gerichte eignet sie sich ebenso wie als Basis für Suppen und Eintöpfe. Für alle, die beim Einkauf auf Lebensmittel in Bio-Qualität achten und gerne vegetarisch oder vegan kochen, gibt es neu von Knorr die Bio Gemüse Brühe. Sie enthält rein pflanzliche Zutaten aus streng kontrolliertem, biologischem Anbau und trägt das europäische und das deutsche staatliche Bio-Siegel. Beide stehen für geprüfte Qualität aus ökologischer Landwirtschaft. Zudem ist das Produkt für eine vegetarische und vegane Ernährung geeignet und daher mit dem V-Label der Europäischen Vegetarier-Union (EVU) zertifiziert. Die Bio Gemüse Brühe kommt ohne Konservierungsstoffe, ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe sowie ohne Farbstoffe aus und ist zudem glutenfrei. Ihr angenehmer, natürlicher Geschmack, die einfache Anwendung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten machen die Gemüsebrühe zum unverzichtbaren Helfer in der Alltagsküche. Auch Verbrauchern, die ihren Fleischkonsum reduzieren oder ganz auf tierische Produkte verzichten möchten, erleichtert sie den Kochalltag und sorgt für leckere Abwechslung im Speiseplan.

In der hellen Dose mit ihrem klaren, modernen Design zieht die neue Bio Gemüse Brühe im Regal die Blicke auf sich. Die Holzoptik und die stilisierten Zutaten betonen die Natürlichkeit des Produkts. Die Siegel sind deutlich auf der Vorderseite der Verpackung erkennbar und sorgen so für Transparenz und schnelle Orientierung beim Einkauf.

Die KNORR Bio Gemüse Brühe ist ab sofort im Handel erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung pro Dose: 1,99 Euro. Der Inhalt einer Dose ergibt 5,55 Liter Brühe.





Über Knorr

1838 vom Heilbronner Kaufmann Carl Heinrich Theodor Knorr ins Leben gerufen, ist Knorr heute die größte Unilever-Marke mit einem jährlichen Absatz von über vier Milliarden Euro. Knorr steht an achter Stelle unter den Verbrauchsgütermarken, für die sich Konsumenten weltweit am häufigsten entscheiden (laut Kantar Worldpanel). Knorr Produkte sind in 87 Ländern rund um den Globus erhältlich. Mehr als 320 Millionen Menschen genießen jeden Tag ein Produkt von Knorr. In Deutschland umfasst das Sortiment rund 400 unterschiedliche Artikel, darunter nützliche Küchenhelfer wie Fix-Produkte, Suppen, Saucen, Bouillons, Salatdressings und schnelle Fertiggerichte. Rund 300 Chefköche aus 48 Nationen entwickeln die Produkte und verbessern bestehende Rezepturen. Damit ist Knorr weltweit einer der größten Arbeitgeber für Profiköche. Im Rahmen der "Partnerschaft für Nachhaltigkeit" mit Lieferanten und Landwirten hat Knorr es sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 100 Prozent der landwirtschaftlichen Rohwaren für seine Produkte nachhaltig zu beschaffen. Weitere Informationen unter www.knorr.de

