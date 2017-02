Essener Gefahrstofftage: Tagung findet zum siebten Mal im Haus der Technik statt

(firmenpresse) - (NL/3313608867) Tagung 7. Essener Gefahrstofftage im Haus der Technik am 17.-18. Mai 2017 mit fachbegleitender Ausstellung und Praxisvortrag

In fast allen deutschen Unternehmen wird mit Gefahrstoffen gearbeitet. In Folge dessen ergeben sich Gefahren für Sicherheit, Gesundheit, Brandschutz und Umwelt, die einen häufig unterschätzten, aber existenziell wichtigen Bestandteil Ihres Unternehmens darstellen.

Ein großer Teil der 200 Großschadensereignisse jedes Jahr in deutschen Unternehmen ist auf Gefahrstoff-Tätigkeiten zurückzuführen.

Ein effektives und umsichtiges Gefahrstoffmanagement unter Berücksichtigung technischer, baulicher und organisatorischer Maßnahmen ist somit unerlässlich, aber auch gefordert.

Die 7. Essener Gefahrstofftage am 17. bis 18. Mai 2017 im Essener Haus der Technik werden in Kooperation mit namhaften Partnern und renommierten Referenten (u.a. Beiträge von Behörden, Berufsgenossenschaften, Hochschule und Großunternehmen wie Evonik, Schenker und Infraserv) durchgeführt.

INHALT:

Neuigkeiten zum Gefahrstoffrecht

Dipl.-Ing. Jens-Christian Voss

Alles neu im Explosionsschutz - Zonen ade? Explosionsschutzdokument ade?

Dr. Berthold Dyrba, Dyrba Explosionsschutz, Bildung und Beratung, Bad Schönborn

Die persönliche Verantwortung von Gefahrstoffbeauftragten"

Dr. Michael Neupert, Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare, Essen

Gefahrstoffe verpacken & kennzeichnen: gewusst wie

Prof. Norbert Müller, Schenker AG, Essen

Die neue Chemikalien-Verbotsverordnung

Prof. Herbert Bender, Gefahrstoff Consulting Compliance, Böhl-Iggelheim

Spannungsfeld REACh klassischer Arbeitsschutz

Jochen Dettke, DEKRA Assurance Services GmbH, Stuttgart

"Regulatorische Herausforderungen für den Umgang mit Nanomaterialien in Europa und der Welt"

Lisa Korst, Dr. Knoell Consult GmbH, Mannheim

"Mit SUMIs und der LCId-Methode zur sicheren Verwendung von Gemischen"

Dr. Sarah Oliva, Dr. Knoell Consult GmbH, Mannheim

REACH im Überblick

Dr. Volker J. Soballa, Evonik Industries AG

Allergien am Arbeitsplatz - Allergiker im Beruf

Prof. Dr. Monika Raulf, Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Institut der Ruhr-Universität Bochum (IPA)

Didaktisch methodische Herangehensweise zur Herstellung eines Risikobewusstseins für Gefahren (Risk-Awareness)

Jürgen Ortlepp, Infraserv Logistics GmbH

Gefährdungsbeurteilung und Gefahrstoffmanagement mit dem GESTIS-Stoffmanager

Dr. Mario Arnone, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Sankt Augustin

Praxisvortrag: Gefahrstoffe und seine Gefahren besser verstehen

Dr. Carsten Blum, DEKRA EXAM GmbH, Bochum

Alle weiteren Infos unter http://www.gefahrstofftage.eu

Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how-Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse-Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der RWTH Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.

Etabliert haben sich zahlreiche Tagungen als Branchentreffs, so z.B. die "Essener Brandschutztage", "Essener Gefahrstofftage", "Essener Explosionsschutztage" oder "Brandschutz im Tanklager".

Kommentare zur Pressemitteilung