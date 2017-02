Absturzsicherheit vermeiden und Geld sparen im Hochregallager

Betreiber von Hochregallager (HRL) müssen neben Wirtschaftlichkeit und Effizienz auch sämtliche Sicherheitsaspekte für einen erfolgreichen Betrieb bis ins Details berücksichtigen.

Flexibler und sicherer Einsatz im Hochregallager mit RBGfix

(firmenpresse) - Müsch/Rheinland-Pfalz, 28.01.2017. Die MehrTec GmbH bietet Betreibern von Hochregallagern für den Umschlag von Waren auf Europaletten die modulare und patentierte Sicherheitsplattformen RBGfix für alle Wartungsarbeiten am Regalbediengerät (RBG). Neben der gesetzlichen Verpflichtung der Betreiber gilt es Gefahren für Monteure zu verhindert und dadurch Stillstandzeiten der HRL deutlich zu minimieren. Je länger der Stillstand dauert, desto größer sind die finanziellen Verluste für das Unternehmen und die Notwendigkeit für Verbesserungen.

In der Vergangenheit führten regelmäßig behelfsmäßige und provisorische Gerüstbauten zu Unfällen mit Todesfolge. Die patentierte Klemmmechanik der RBGfix garantiert schnelle und sichere Fixierung der Plattformen in unbegrenzter Regal-Höhe und ermöglicht sicheres und schnelles Arbeiten am RBG. Das System wird durch BGHW ausdrücklich empfohlen und durch Beitragserstattungen honoriert. Die RBG-Sicherheitsplattformen entsprechen allen gängigen Regelwerken (BetrSichV, TRBS, ArbStättV, Unfallverhütungsvorschriften und BG) und werden exklusiv von der MehrTec GmbH individuelle auf Kundenbedürfnisse ausgelegt, geliefert und betreut. Die Individualität, Risikominimierung und Kosteneinsparung sprechen hier für eine sinnvolle Investition. Beispielhafte Referenzen werden auf Anfrage mit den entsprechenden Dokumentationen zur Verfügung gestellt.







Mehrtec GmbH aus Müsch/Wiesbaum ist der führender Partner für 3D-Engineering zur Auslegung von Bedienbühnen, Podeste und Maschinenunterkonstruktionen sowie verfahrbaren Bedienständen, Materialhandlingsystemen und Arbeitsbühnen für Hochregallager. Insbesondere dann, wenn komplexe Anforderungen an die Sicherheit und Funktionalität der Konstruktion gestellt werden, ist das Experten-Know-how weltweit gefragt. Wer wie Mehrtec kundenindividuelle Lösungen fertigt, braucht ein hohes Maß an Beratungskompetenz. Im Rahmen der Projektplanung werden umfangreiche statische Berechnungen inklusive der 3D-Aufmaße geführt.

Die Mehrtec vereint die Kompetenz von der Nutzung moderner Engineering-Tools mit dem Wissen über Absturzsicherungen, Bedienbühnen sowie Material- und Menschentransport für industrielle Anwendungen nach dem gültigen europäischen Richtlinienwerken und liefert die RBG-Sicherheitsplattform © als wirtschaftliche und funktionale Lösungen für sicheres und schnelles Arbeiten in Hochregallagern.





MehrTec GmbH

