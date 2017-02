Informationsveranstaltung für Existenzgründer im Nebenerwerb

16. Februar, IHK Heilbronn-Franken

(PresseBox) - Die IHK Heilbronn-Franken bietet am 16. Februar eine kostenfreie Informationsveranstaltung speziell für Selbständige im Nebenerwerb an. Angesprochen sind Gründer, die einen ersten Schritt in die Selbständigkeit wagen oder sich zum Angestelltenverhältnis etwas hinzuverdienen möchten.

Termin Donnerstag, 16. Februar, 15:00 - 17:00 Uhr

Ort IHK Heilbronn-Franken, Saal Franken,

Ferdinand-Braun-Straße 20, 74074 Heilbronn

Diplom-Volkswirt Thomas Leykauf und Volljurist Frank Waldbüßer von der IHK Heilbronn-Franken geben praxisorientierte Hilfestellung und Anleitung für den Start einer Selbständigkeit im Nebenerwerb. Programmpunkte sind unter anderem Besonderheiten einer Nebenerwerbsgründung, rechtliche Erfordernisse, Förderprogramme, Buchführung und Steuern, Versicherungen sowie das IHK-Serviceangebot.

Interessenten werden gebeten, sich bei der IHK Heilbronn-Franken, Sabrina Hohl (Telefon 07131 9677-118, Fax 07131 9677-119, E-Mail sabrina.hohl(at)heilbronn.ihk.de, Internet www.heilbronn.ihk.de/...) anzumelden.





Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken

Kommentare zur Pressemitteilung