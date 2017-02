Paartherapeutin Julia Bellabarba im Fachgespräch mit dem Sexual- und Paartherapeuten Professor Ulrich Clement

In loser Folge führt die Paartherapeutin Julia Bellabarba aus Berlin kollegiale Gespräche mit Paar- und Sexualtherapeuten, die gerade ein Buch veröffentlicht haben. Im 3. Teil der Serie ist der renommierte Sexual- und Paartherapeut Professor Ulrich Clement aus Heidelberg ihr Gesprächspartner.



Julia Bellabarba, Paartherapeutin

(firmenpresse) - Ulrich Clement hat vor kurzem ein Fachbuch mit dem Titel „Dynamik des Begehrens“ veröffentlicht. Wie der Untertitel des Buchs „Systemische Sexualtherapie in der Praxis“ schon nahelegt, handelt es sich um ein anwendungsorientiertes Buch für die therapeutische Arbeit.



Im Zentrum der Publikation steht der Begriff des Begehrens, der hier als Gegenbegriff zum sexuellen Funktionieren entwickelt wird. Es geht um sexuelle Fantasien, die Gegenbilder zur Enge und Unvollkommenheit der realen Welt entstehen lassen und erotische Selbstbestimmung bedeuten.



Auch der Zusammenhang zwischen Nähe und Enge auf der einen Seite sowie Leidenschaft auf der anderen Seite wird näher in den Blick genommen. Die Formel „fire needs air“ spiegelt die Einschätzung wider, dass zu viel Nähe nicht unbedingt förderlich für die Leidenschaft ist.



In der Gesprächsreihe geht es ausgehend von den Inhalten der jeweiligen Publikation um konkrete Fragen in der therapeutischen Arbeit. In den bisherigen Fachgesprächen unterhielt sich Julia Bellabarba mit Dr. Angelika Eck über ihren Titel „Der erotische Raum. Fragen der weiblichen Sexualität in der Therapie“. Ein weiterer Gesprächspartner war der Paar- und Sexualtherapeut Dr. Christoph Ahlers. Im Interview ging es um seine Publikation „Himmel auf Erden, Hölle im Kopf“, in der er Sexualität als intime Form der Kommunikation beleuchtet.



In der nächsten Folge der Reihe wird Julia Bellabarba ein Gespräch mit der Paartherapeutin Sandra Conrad führen. Gegenstand ist ihre Neuerscheinung „Liebe machen“.



Alle Interviews erscheinen im Blog der Erotik-Zeitschrift Separée. Sie richtet sich an Frauen, die ihre eigene Sexualität selbstbewusst leben wollen. Der Webauftritt wartet mit sinnlichen Geschichten sowie einem informativen Blog auf.









Über Julia Bellabarba



Seit über 25 Jahren arbeitet Julia Bellabarba als Therapeutin mit Familien und Paaren. Sie berät multikulturelle Partnerschaften aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen auf Deutsch oder auf Englisch. Ihre Ausbildung als systemische Paar- und Familientherapeutin hat sie an international renommierten Instituten abgeschlossen. Zur fachlichen Kompetenz kommt ein gutes Maß an eigener Lebens-, Partnerschafts- und Familienerfahrung hinzu. Ihre Praxis für Paartherapie befindet sich zentral in Berlin-Mitte.



Kommentare zur Pressemitteilung