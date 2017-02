OLG Frankfurt am Main bestätigt Rabatt-Verbot für Mytaxi

(ots) - Der für das Wettbewerbsrecht zuständige 6.

Zivilsenat des Oberlandesgerichtes in Frankfurt am Main hat in der

Berufungsverhandlung am 2. Februar 2017 die verschiedenen

Rabattaktionen der Mercedes-Tochter "Mytaxi" für wettbewerbswidrig

erachtet (Az. 6 U 29/16). Das Oberlandesgericht bestätigt damit die

Entscheidung des LG Frankfurt am Main vom 19. Januar 2016, mit der

die Rabattaktionen deutschlandweit verboten wurde.



Im Jahr 2015 hatte Mytaxi mehrere Rabattaktionen für Taxifahrten

durchgeführt und den Fahrgästen 50 Prozent der Taxikosten erstattet,

wenn diese das Taxi bei Mytaxi bestellten. Gegen diese Aktionen hatte

Taxi Deutschland im Januar 2016 bei dem LG Frankfurt ein bundesweit

geltendes Verbot erwirkt.



Nach Auffassung des Gerichts sollen die staatlich festgesetzten

Taxifahrpreise einen Preiswettbewerb innerhalb der Taxibranche

verhindern, der die Existenz von vielen kleinen Taxibetrieben durch

Dumpingpreise gefährden würde. Dieter Schlenker,

Vorstandsvorsitzender von Taxi Deutschland, zeigte sich nach der

Verhandlung erleichtert: "Mit dieser Entscheidung werden faire

Wettbewerbsbedingungen in der Taxibranche aufrechterhalten. Großen

und finanzstarken Konzernen wie Mercedes bleibt es verwehrt, die

Existenz von vielen kleinen und mittleren Taxibetrieben und

Taxizentralen durch millionenschwere Subventionen zu gefährden."



Der Streit um die Zulässigkeit von Rabatten auf Taxifahrpreise

beschäftigt seit einiger Zeit die Gerichte in Deutschland. Die

Oberlandesgerichte in Frankfurt am Main und Köln halten die Rabatte

für unzulässig. Hingegen hatte das LG Hamburg erst im Dezember 2016

zugunsten von Mytaxi geurteilt und die Rabatte erlaubt. Das OLG

Frankfurt hat die Revision gegen sein Urteil zugelassen. Es ist

deshalb davon auszugehen, dass der Streit letztlich vom

Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden werden wird.





Rückfragen an RA Herwig Kollar, Tel. 069 230715



Über die Taxi Deutschland eG Die Taxi Deutschland

Servicegesellschaft für Taxizentralen ist ein genossenschaftlicher

Zusammenschluss. Sie befindet sich im Rechtsstreit mit Uber und will

dessen Uberpop-Vermittlungsbetrieb gerichtlich am 18.03.2015

untersagen lassen. Die Genossenschaft der Taxizentralen betreibt die

App "Taxi Deutschland", an die bereits rund 2.600 Städte und

Gemeinden bundesweit angebunden sind, sowie die mobile Taxirufnummer

22456, die aus jedem Mobilfunknetz zur lokalen Taxizentrale

verbindet. Geschäftsführende Vorstände sind Dieter Schlenker

(Vorsitzender) sowie Günther Möller und Fred Buchholz.







Pressekontakt:

Taxi Deutschland Servicegesellschaft für Taxizentralen eG

Heidelberger Str. 25

60327 Frankfurt am Main

www.taxi-deutschland.net

www.22456taxi.de



Original-Content von: Taxi Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Taxi Deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 14:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1452050

Anzahl Zeichen: 3166

Kontakt-Informationen:

Firma: Taxi Deutschland

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung