Private Unternehmen sichern mit Mut die pflegerische Versorgung / bpa-Mitglied ist Teil der Landesausstellung zu erfolgreichen Existenzgründungen in Brandenburg

(ots) - "Ohne mutige Existenzgründer wie Silvia Hirsch und

Anja Böhme könnten die vielen pflegebedürftigen Menschen in

Brandenburg in der Zukunft nicht versorgt werden. Ihr Pflegeteam "Die

Zwei" wird vom Land Brandenburg zu Recht in der Landesausstellung

über erfolgreiche Existenzgründungen gezeigt." Die brandenburgische

Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer

Dienste e.V. (bpa) Ellen Fährmann sieht in den beiden Gründerinnen

ein gutes Beispiel für unternehmerisches Engagement in der Pflege.



Die Landesregierung zeigt in der Ausstellung Existenzgründungen in

unterschiedlichen Branchen und hat das Pflegeteam "Die Zwei" in

Prenzlau als Beispiel aus dem Landkreis Uckermark ausgewählt. Die von

der ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB) organisierte Ausstellung ist

derzeit im Foyer des Arbeitsministeriums in Potsdam zu sehen.



"Wer in so kurzer Zeit 56 Arbeitsplätze in der ambulanten Pflege

schafft, der beweist Mut und achtet genau darauf, was die Menschen

vor Ort brauchen und wollen", so Fährmann. Neben dem regionalen

Lotsendienst Uckermark, der ein qualitatives Coaching durch eine

Unternehmensberaterin ermöglichte, wurden die beiden Gründerinnen

durch die bpa-Landesgeschäftsstelle fachlich und organisatorisch

begleitet.



"Das Pflegeteam "Die Zwei" steht damit beispielhaft für hunderte

private Pflegedienste und Pflegeheime, die überall in Brandenburg mit

hohem persönlichen Arbeitseinsatz und Risiko die wohnortnahe

Versorgung für Pflegebedürftige und deren Familien sicherstellen",

betont Fährmann. Dieser unternehmerische Einsatz werde angesichts der

steigenden Zahl von Pflegebedürftigen in Zukunft noch wichtiger. "Um

die Versorgung zu sichern, sind große Anstrengungen und Investitionen

notwendig, die weder gemeinnützige Träger noch die öffentliche Hand

alleine stemmen können. Private Existenzgründer brauchen für ihre



Risikobereitschaft auch die Aussicht auf finanziellen Erfolg. Deshalb

ist zur Zukunftssicherung ein Bekenntnis der Politik zu Markt und

Wettbewerb in der Pflege unabdingbar."



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

300 in Brandenburg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.







