100. Folge "Leschs Kosmos" mit Professor Harald Lesch im ZDF (FOTO)

Jubiläum bei der Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos": Das ZDF zeigt

am Dienstag, 7. Februar 2017, 23.00 Uhr, die 100. Folge der Sendung

mit Professor Harald Lesch. Seit 2008 nähert sich der Physiker,

Astronom und Naturphilosoph in "Leschs Kosmos" (vormals "Abenteuer

Forschung") relevanten Themen aus wissenschaftlicher Sicht und bringt

den Zuschauern Fakten, Forschungsergebnisse und

gesellschaftspolitische Diskussionen näher - vom Wandel der Meere

über Verschwörungstheorien bis hin zur geheimen Macht der Farben. Die

Jubiläumsfolge widmet sich dem Thema "Vorsicht Zucker: Die

verborgene Gefahr".



Zucker macht uns glücklich. Doch er wirkt auch wie eine Droge.

Eine Eigenschaft, die seit Jahrzehnten von der

Nahrungsmittelindustrie ausgenutzt wird. Neue Volkskrankheiten sind

auf dem Vormarsch: Herzinfarkt, Diabetes, Übergewicht. Doch wie kommt

es dazu und welche Wege führen aus der Misere? Harald Lesch verfolgt

die Fährte von Irrtümern und Fehlinformationen, die zu Lasten der

Gesundheit gehen. Zudem begibt er sich auf die Spur von Miraculin -

ein Molekül in den roten Früchten der gleichlautenden Wunderbeere,

einer westafrikanischen Strauchart. Wenn man die Wunderbeere in den

Mund nimmt, werden saure Früchte oder nicht gesüßte Lebensmittel

plötzlich süß - eine Revolution?



Zusätzlich zur Sendereihe "Leschs Kosmos" und weiteren Sendungen

(unter anderen "Terra X: Faszination Universum", "Frag' den Lesch")

erobert Harald Lesch seit 2016 außerdem das Netz: In seinem

sendungsbegleitenden YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" präsentiert

er wöchentlich Spannendes aus der Wissenschaft und nimmt aktuelle

Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen in den Blick.



