WM Ski alpin, WM Biathlon / Die Top-Events des Sportwinters live im ZDF (FOTO)

Mit den alpinen Ski-Weltmeisterschaften und der Biathlon-WM stehen

die Höhepunkte der Wintersportsaison 2016/17 auf dem Programm des

ZDF.



Die alpine Ski-WM 2017 findet vom 6. bis 19. Februar im

schweizerischen St.Moritz statt.

Das ZDF überträgt in der ersten WM-Woche (7. bis 13. Februar) die

Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt sowie die Alpine Kombination

der Damen und Herren live. Für die Berichterstattung stehen die

Reporter Aris Donzelli und Michael Pfeffer, Moderatorin Katja Streso

sowie ZDF-Ski-Experte Markus Büchel bereit.



Spektakuläre TV-Bilder von den Rennstrecken auf dem Corviglia sind

garantiert - besonders der Startabschnitt in der Herrenabfahrt namens

"Freier Fall" ist hier zu nennen: Die Athleten katapultieren sich aus

dem Starthäuschen auf 2840 Meter Höhe unmittelbar in einen Hang mit

fast 45 Grad Gefälle und beschleunigen in sechs Sekunden auf zirka

140 km/h. Kaum weniger dramatisch geht es bei den Damen zu, die von

ihrem Abfahrtsstart "Britannia" aus ebenfalls binnen Sekunden

Höchstgeschwindigkeiten erreichen.



ZDF-Sendetermine WM Ski alpin St. Moritz:

Dienstag, 7. Februar 2017,

11.45 bis 13.30 Uhr: Super-G Damen;



Mittwoch, 8. Februar 2017,

11.45 bis 13.30 Uhr: Super-G Herren;



Freitag, 10. Februar 2017,

9.50 bis 11.05 Uhr: Alpine Kombination / Abfahrt Damen,

12.50 bis 13.30 Uhr: Alpine Kombination / Slalom Damen;



Samstag, 11. Februar 2017,

12.00 bis 13.30 Uhr: Abfahrt Herren;



Sonntag, 12. Februar 2017,

11.50 Uhr ZDF Livestream: Abfahrt Damen;



Montag, 13. Februar 2017,

9.50 bis 11.15 Uhr: Alpine Kombination / Abfahrt Herren,

12.50 bis 14.00 Uhr: Alpine Kombination / Slalom Herren.



Parallel zu den Alpinen tragen die Biathleten vom 8. bis 19. Februar

2017 ihre Weltmeisterschaften in Hochfilzen im Tiroler Pillersee-Tal



aus. Auch dort wird das ZDF in Absprache mit der ARD die ersten

Wettkampftage vom 9. bis 12. Februar live übertragen. Auf dem

Programm stehen die attraktive Mixed-Staffel, die Sprintrennen der

Damen und Herren sowie die Verfolgungs-Wettbewerbe. Zum Einsatz kommt

das ZDF-Biathlon-Team mit Live-Reporter Christoph Hamm, unterstützt

von Herbert Fritzenwenger. Moderation und Analyse liegen in den

Händen von Alexander Ruda und ZDF-Experte Sven Fischer.



Die Nähe zu Deutschland lässt neben dem fachkundigen einheimischen

Publikum viele deutsche Fans erwarten, die für eine stimmungsvolle WM

sorgen könnten.

Ob sie allerdings Grund zum Feiern haben, wird sich erst in der Loipe

und am Schießstand zeigen, wenn Laura Dahlmeier, Simon Schempp und

Co. erneut gegen die starke Konkurrenz vor allem aus Frankreich

antreten.



ZDF-Sendetermine Biathlon-WM Hochfilzen:



Donnerstag, 9. Februar 2017

14.05 bis 16.10 Uhr Mixed-Staffel



Freitag, 10. Februar 2017

14.25 bis 16.10 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Damen



Samstag, 11. Februar 2017

14.30 bis 16.20 Uhr 10 Kilometer Sprint Herren



Sonntag, 12. Februar 2017

10.15 bis 11.30 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Damen

14.30 bis 15.40 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Herren



Datum: 03.02.2017 - 15:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1452069

Anzahl Zeichen: 4292

