Cacau: "Ich freue mich, dass ich für Menschen, die hierher kommen, ein Vorbild sein kann" (AUDIO)

Ehemaliger Nationalspieler als neuer Integrationsbeauftragter Teil

der Jury des DFB- und Mercedes-Benz Integrationspreises 2016 - die

Nominierten stehen fest MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN



Anmoderation:



Vielen Flüchtlingen fehlt in Deutschland der regelmäßige Kontakt

zur Bevölkerung. Das zeigt die Untersuchung, die der

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und

Migration (SVR) vergangene Woche veröffentlicht hat. Dass gerade der

Sport eine ideale Möglichkeit bietet miteinander in Kontakt zu

kommen, beweisen die zahlreichen Projekte, die jährlich mit dem

Integrationspreis von DFB und Mercedes-Benz ausgezeichnet werden.

Bereits zum zehnten Mal zeichnen die beiden Partner in diesem Jahr

das Engagement von Schulen, Vereinen und kommunalen Trägern aus.

Heute Mittag (03.02.) wurden in Frankfurt die Nominierungen für die

Preisverleihung am 17. März bekannt gegeben. Neben dem Brandenburger

Projekt SV Babelsberg 03 sind beispielsweise auch die Heinrich-Kraft

Schule aus Frankfurt und das Projekt "Spirit of Football" aus Erfurt

nominiert. DFB-Präsident Reinhard Grindel betonte bei der Bekanntgabe

der Nominierten, wie wichtig es auch für die Zukunft des Fußballs

ist, dass sich Vereine und Schulen für Integration einsetzen:



O-Ton Reinhard Grindel



Wenn es nicht gelingt, diese Menschen bei uns mit einer neuen

Heimat zu versehen, in unsere Vereine mit einzubeziehen, dann werden

die Vereine keine gute Zukunft haben und nicht die Mannschaftsstärken

haben wie jetzt. Deswegen ist es ganz wichtig, auch für die Zukunft

des DFB selbst, dass diese Integrationsarbeit gelingt. (0:19)



Bestes Beispiel für eine gelungene Integration ist der ehemalige

Fußball-Nationalspieler Cacau. Der gebürtige Brasilianer wirbt als

Integrationsbeauftragter in Vereinen und Schulen für ein friedliches



Miteinander und besucht Feriencamps wie das JFC Berlin, bei dem auch

20 Flüchtlinge dabei waren. Solche Momente sind für Cacau

unbeschreiblich:



O-Ton Cacau



Das bedeutet mir sehr viel. Man lernt viele Menschen kennen die

tolle Arbeit machen und sich für Integration einsetzen. Und ich freue

mich dann auch, dass ich durch meinen Werdegang auch ein Vorbild sein

kann für die Menschen, die hierherkommen. (0:18)



Der ehemalige Nationalspieler Cacau entschied als Jurymitglied des

Integrationspreises ebenso über die diesjährigen Nominierten wie

Aydan Özoguz, die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung. 177

Bewerbungen hat sie begutachtet und bewertet und ist von den vielen

außergewöhnlichen Projekten begeistert. Zum zehnjährigen Jubiläum der

Verleihung zieht sie ihre ganz persönliche Bilanz:



O-Ton Aydan Özoguz



Man merkt natürlich an den eingehenden Bewerbungen, dass einige

auch diese lange Strecke wirklich genutzt haben, um Projekte

aufzubauen, weiterzumachen, Vernetzung hinzubekommen und sich auch

Förderungen zu erarbeiten. Andere sind jetzt gerade durch die

Flüchtlingsthematik nochmal im Besonderen darauf aufmerksam geworden

und haben sich ganz tolle Projekte überlegt. Was man merkt ist, dass

längst nicht alle sehen, dass das unsere Gesellschaft insgesamt

betrifft. Dass das nicht irgendeine Idee ist, Einwanderung zu

begleiten, sondern, dass es wirklich dazu gehört und dass sich jeder

überlegen muss, wie es gut funktionieren kann. (0:39)



Die Projekte, die im März den Integrationspreispreis überreicht

bekommen, können sich auf tolle Preise freuen. Für die

Erstplatzierten in den unterschiedlichen Kategorien gibt es jeweils

einen Mercedes-Benz Vito. Die Zweit- und Drittplatzierten bekommen

jeweils ein Preisgeld von 10.000 Euro. Mit insgesamt 200.000 Euro

Sach- und Geldpreisen ist der DFB und Mercedes-Benz Integrationspreis

der höchstdotierte Sozialpreis in Deutschland. Dr. Dirk Jakobs,

Leiter Global Diversity Office bei der Daimler AG ist stolz darauf,

mittlerweile auf zehn erfolgreiche Jahre Integrationspreis

zurückblicken zu können:



O-Ton Dr. Dirk Jakobs



Das waren sicherlich zehn spannende und auch vielfältige Jahre.

Das eine ist, die Entwicklung über die Jahre zu sehen und das wir

sehen, was wir mit dem Preis erreicht haben. Das Ziel ist es hier

keine Hochglanzveranstaltung zu machen, sondern wirklich an die Basis

zu kommen. Dort wo Integration geschaffen und gelebt wird. Und das

ist, glaube ich, das Besondere an dem Preis und deshalb ist es auch

so lohnend ihn jedes Jahr wieder zu vergeben. (0:25)



Abmoderation:



Seit 2007 wird der Preis jährlich unter der Schirmherrschaft von

Oliver Bierhoff verliehen. Heute haben der DFB und Mercedes-Benz die

Nominierungen für den Integrationspreis 2016 offiziell bekannt

gegeben. Die Preisverleihung findet am 17. März im DFB Museum in

Dortmund statt.



Und das sind die nominierten Vereine, Schulen und Organisationen:



Kategorie Verein



SV Babelsberg 03



BW Gonnesweiler



SG Egelsbach



TB Neckarhausen



BV Westfalia Wickede



SV Haslach



Kategorie Schule



Janusz-Korczak-Schule Voerde



Heinrich-Kraft-Schule Frankfurt



Agnes v. Hohenstaufen Schule Schwäbisch Gmünd



Werkrealschule Bad Wurzach



Friedrich-List-Berufskolleg Hamm



Bachschule Neunkirchen



Kategorie Freie und kommunale Träger



Spirit of Football e.V. Erfurt



On the move Ferch



Active Learning e. V. Lindenfels



Social Minds e. V. Köln



Fanprojekt Nürnberg e.V.



Deutsch-Russische Festtage e.V. Berlin



