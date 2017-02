Diplom zum Weinkenner erwerben

Mit wählbaren Themen-Spezial-Seminaren

(LifePR) - Weinkenner werden ist gar nicht so schwer. Entscheidend sind Empathie und Interesse. Mit Hintergrundwissen steigt der Trinkgenuss und durch das angeeignete 1x1, lässt sich auf Augenhöhe kommunizieren.

Lernen, Weine zu verkosten, zu beschreiben und einzuordnen und die sinnlichen Weinerfahrungen in Worte zu fassen bereichern den Blick auf diese.

Winzers.de www.goo.gl/kF5OWA bietet eine Seminarreihe an, die in sich drei Stufen aufbaut und wofür Bronze, Silber und Gold vergeben werden:

Das zweiteilige Bronze-Seminar besteht aus einem Basiskurs gefolgt von einem abgestimmten Spezialseminar, wobei der Teilnehmer das Thema wählen kann. Der Abschluss ist eine schriftliche Multiple-Choice-Prüfung, dessen Bestehen die bronzene Diplom-Urkunde dokumentiert.

Voraussetzung für das Silber-Seminar ist das Bronze-Diplom. Das zweiteilige Folgeseminar besteht aus dem Silber-Pflichtkurs und einem weiteren auch mit dem Interessenten abgestimmten Spezialseminar. Auch dieser Kurs endet mit einer schriftlichen Prüfung im Multiple-Choice-Verfahren. Nach bestandener Prüfung gibt es das Weinkenner-Diplom in Silber.

Für das Gold-Seminar besuchen die Interessenten weitere Kurse ihrer Wahl sowie ein Seminar zur Prüfungsvorbereitung. Voraussetzung ist das Diplom in Silber. Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil sowie einer Verkostung. Für das Bestehen der Prüfung erhält der Seminarteilnehmer die Diplom-Urkunde in Gold, die berechtigt, dem exklusiven Club der Absolventen beizutreten.

Das Seminar ist auch ein außergewöhnliches Geschenk an einem Weinlieber in der Familie oder einem Freund.

Bei Fragen zum Seminar ist Winzers.de werktags von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr und unter +49 8206 9030599 oder service(at)winzers.de zu erreichen.





