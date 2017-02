Daimler Buses und Pirelli industrial erweitern Partnerschaft

Neue Homologationen füt Extra-Load-Busreifen der Pirelli Produktserie :01 füt die Eisatzgebiete Stadt, Umland und Autobahn

(LifePR) - Daimler setzt die Homologation von Reifen aus der Pirelli Produktserie :01 fort. Der Konzern erteilte neuen Extra-Load-Busreifen von Pirelli, konstruiert für Einsätze im inner- und außerstädtischen Verkehr sowie auf der Autobahn, die Erstausrüstungsfreigabe.

Zur Pirelli :01-Range der Erstausrüstungsreifen für Daimler Buses gehört nun auch die jüngste Variante des Pirelli MC:01 Reifens in der Dimension 275/70 R22.5. Weil er für moderne Hybrid- und Elektrofahrzeuge entwickelt wurde, deren Achslast höher ist, verfügt der Reifen über einen erweiterten Tragfähigkeits-Index. Aufgrund seines geringen Rollwiderstands ist der Reifen ebenso wirtschaftlich wie umweltverträglich. Er reduziert den Treibstoffverbrauch und senkt dadurch die Betriebskosten. Zugleich mindert er die CO2-Emission um mehr als zehn Prozent1. Diese Vorteile sowie seine hohe Laufleistung machen den Pirelli Reifen zur idealen Lösung für Busse im innerstädtischen Verkehr. Im Vergleich zu seinem Referenzreifen1 weist der neue MC:01 eine deutlich höhere Laufleistung auf (+20 Prozent). Seine Grip-Werte auf nasser und trockener Fahrbahn sind um 15 Prozent besser, während sein Rollwiderstand im Vergleich zum Referenzreifen um 15 Prozent gemindert wurde. Zudem lässt er sich besser runderneuern.

Für den Einsatz an Fernreisebussen homologierte Daimler Buses folgende Reifengrößen aus der Pirelli Produktlinie H:01 COACH:

295/80 R 22.5 FH extra load und

295/80 R 22.5 TH:01.

Pirelli Ingenieure entwickelten diese Reifen primär unter den Aspekten Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Ihre dauerhaften ökonomischen Vorteile beruhen auf einer Kombination aus hoher Laufleistung, gleichmäßigem Abrieb und einem niedrigen Rollwiderstand. Parallel dazu überzeugen die Reifen auch in der Kategorie Komfort, auf die Bussreisende während langer Fahrten besonderen Wert legen. Leistungsstarke technologische Komponenten gleichen Stöße durch Unregelmäßigkeiten der Fahrbahnoberfläche aus und dämpfen wirksam das Reifen-Fahrbahn-Geräusch.



Die tiefe Lamellierung des TH:01 Coach verbessert den Grip auf nasser Fahrbahn und verkürzt die Bremswege. Zudem ist der Reifen für den Einsatz bei winterlichen Straßenverhältnissen geeignet. Neben der M+S-Markierung trägt er zudem das aussagekräftigere Alpine-Symbol (auch Schneeflocken-Symbol genannt) auf der Reifenflanke.

Weitere Erstausrüstungsfreigaben erhielt Pirelli Industrial von Daimler Buses für den neuen FR:01 II XL in den Größen 295/80 R22.5 und 315/70 R22.5, beide mit erhöhtem Tragfähigkeits-Index. Der Pirelli Reifen hat ein breites Einsatzspektrum im Personen- und Güterverkehr. Er zeichnet sich insbesondere durch zwei innovative Lösungen aus: Das umwickelte Wulstschutzband (die BWC-Technologie) erhöht die Widerstandsfähigkeit und verbessert die Erneuerbarkeit des Reifens. Und die Drei-Schicht-Anordung im Gürtel (3SB-Technologie) ermöglicht eine optimierte gleichmäßige Abnutzung. Das verlängert die Lebensdauer, steigert die Lenkpräzision und verbessert die Runderneuerbarkeit. Nicht zuletzt sorgt die funktionale Mischung der Lauffläche aufgrund ihres hohen Silica-Anteils für eine gleichmäßig hohe Performance des FR:01 II auf trockener und nasser Fahrbahn. 3

Pirelli Industrial verfügt somit über 71 Homologationen von Daimler. Das Spektrum erstreckt sich über sämtliche Markt-Segmente: Regionalverkehre (26 homologierte Reifen), Fernstrecke (14), On- und Off-Road-Einsatz (11) Off-Road-Einsatz (6) sowie 14 Homologationen für Winterreifen.

1 Im Vergleich zum Pirelli MC:88







