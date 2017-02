Exklusiv: Stefan Mross Karriere-Aus? "Nein! Das ist eine Lüge!"

(ots) - Was für ein Schock für alle Schlager- und

Volksmusik-Fans! Am Freitagmittag wurde auf Stefan Mross' offizieller

Facebookseite folgende Nachricht veröffentlicht: "Hallo Freunde. Ich

wollte Euch mitteilen, dass ich 2018 meine Karriere beende. Liebe

Grüße Stefan". DAS NEUE BLATT fragte sofort bei dem "Immer wieder

sonntags"-Star nach. Will er wirklich aufhören? "Nein! Das ist eine

Lüge!", sagt der Star völlig entsetzt zu DAS NEUE BLATT. Weiter:

"Mein Facebook-Account wurde gehackt. Ich werde 2018 nicht meine

Karriere beenden!" Im Gegenteil: "Ich liebe meinen Job und freue mich

auf viele tolle Jahre mit meinem Publikum!" Das dürfte für

Erleichterung bei den Fans seiner ARD-Show und Musik sorgen.



