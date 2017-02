European Business Award für norddeutsches Bauunternehmen / ECO System HAUS erhält Auszeichnung für herausragende Geschäftsentwicklung (FOTO)

Die 1996 in Neumünster gegründete ECO System HAUS GmbH hat im Jahr

ihres 20. Firmenjubiläums die zweite internationale Auszeichnung

erhalten. Die Kommission der European Business Awards hat das

norddeutsche Massivhausbauunternehmen zu einem von insgesamt 33

National Champions in Deutschland gekürt. Die offizielle

Preisverleihung fand am 31. Januar 2017 in der britischen Botschaft

in Berlin statt.



ECO System HAUS erhielt die Auszeichnung für seine herausragende

wirtschaftliche Entwicklung in der Kategorie Geschäftsergebnis des

Jahres 2015 in der Umsatzkategorie von 26 bis 150 Mio. Euro.

Europaweit haben sich 33.000 Unternehmen an dem Wettbewerb beteiligt,

davon 2.100 deutsche Unternehmen. Die Preise wurden zum 10. Mal vom

RSM ausgelobt. RSM ist eine der weltweit größten Unternehmensgruppen

unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und

Consulting-Gesellschaften, die mit 760 Niederlassungen und über

38.000 Mitarbeitern in mehr als 120 Ländern international vertreten

ist. Die Jury besteht aus Führungskräften und Wirtschaftsexperten

namhafter europäischer Unternehmen sowie Persönlichkeiten der

internationalen Politik.



Bereits im Juni 2016 hatte das Bauunternehmen seine erste

internationale Anerkennung erhalten. Die Londoner Börse, die London

Stock Exchange Group, hat ECO System HAUS in die Liste der 1000

erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen Europas aufgenommen.

Insgesamt wurden 170 Unternehmen aus Deutschland in dem Report

gewürdigt.



Den überdurchschnittlichen Erfolg der letzten Jahre sieht

Firmengründer und Geschäftsführer Holger Horstmann vor allem in der

hohen Kundenzufriedenheit und den daraus resultierenden

Weiterempfehlungen. Dies spiegelt sich auch in der beeindruckenden

Zahl von über 250 Musterhauskunden im Geschäftsgebiet wieder. Das

Unternehmen ist mit Vertretungen in Flensburg, Norderstedt,



Ahrensburg und Berlin-Falkensee vor allem in Schleswig-Holstein,

Hamburg und Berlin aktiv, hat aber auch Büros in

Mecklenburg-Vorpommern (Wismar) und Niedersachsen (Seevetal). Am

Standort der Unternehmenszentrale in Neumünster wurde zudem viel

investiert. "Wir haben 2014 für 1,8 Mio. Euro eine neue

Firmenzentrale gebaut und konnten somit auch unsere Kundenbetreuung

optimieren. Die 1.600 qm des Beratungs- und Bemusterungszentrums sind

vor allem einer umfassenderen Ausstellung zugutegekommen", erklärt

Michael Stumm, zweiter geschäftsführender Gesellschafter von ECO

System HAUS. Ein sehr gutes Arbeitsumfeld und hieraus resultierend

das gute Betriebsklima sind maßgeblich für die Geschäftsentwicklung

und waren zudem wesentlich für die erhaltenen Auszeichnungen. "Wir

haben eine sehr geringe Mitarbeiter-Fluktuation und unser

Krankenstand liegt unter dem Durchschnitt", kommentiert Holger

Horstmann. Wichtig ist dabei auch die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf. Das Unternehmen bemüht sich, Arbeitszeiten mit den familiären

Anforderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einklang zu

bringen. Daher bietet man bei ECO flexible Arbeitszeiten und

Home-Office-Lösungen an und Mitarbeiter können bei Bedarf ihre Kinder

mit zur Arbeit bringen.



Was die Zukunft betrifft, ist man weiterhin optimistisch. Das

inhabergeführte Unternehmen mit 58 Mitarbeitern konnte seinen Umsatz

von 23,4 Mio. Euro im Jahr 2013 auf 32 Mio. Euro in 2016 steigern.

Auch im Jahr 2017 erwartet man in Neumünster und an den

Vertriebsstandorten eine gute Auftragsentwicklung. In den letzten

sechs Monaten erreichten das Unternehmen fast doppelt so viele

Interessentenanfragen wie im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.



Die ECO System HAUS GmbH:



ECO System HAUS ist ein 1996 von Holger Horstmann gegründetes

Massivhausbauunternehmen mit 58 Mitarbeitern. 2004 trat Michael Stumm

als zweiter geschäftsführender Gesellschafter in das Unternehmen ein.

Zentraler Firmensitz ist Neumünster, zudem gibt es sechs weitere

Vertriebsstandorte in Norddeutschland, Berlin und Brandenburg. ECO

System HAUS hat bisher über 2500 Einfamilienhäuser gebaut und

erstellt zurzeit 250 Neubauten pro Jahr. 2015 erwirtschaftete das

Unternehmen mit 58 Mitarbeitern bei einem Umsatz von 28,5 Mio. Euro

einen Gewinn vor Steuern von 1,42 Mio. Euro.







