Ästhetik und Kosmetik Violetta Scheffler: Traumhafte Kosmetik in Leer

Dauerhafte Haarentfernung, Gesichtskosmetik und mehr: Violetta Scheffler bietet ihren Kunden vielfältige Anwendungen zum Wohlfühlen. Das Highlight: Mit Permanent Make-up wird die Schönheit betont.

(firmenpresse) - Visagistik und Kosmetik von der Expertin: In ihrem Kosmetikstudio in Leer steht die deutsche Make-up Vizemeisterin Violetta Scheffler ihren Kunden mit ihrem großen Fachwissen zur Verfügung. Ob Haarentfernung, Meso Cell Boost oder Faltenglättung: Mit der optimalen Pflege und hochwirksamen Produkten namhafter Hersteller verschönert die Kosmetikerin ihre Kundinnen und unterstreicht ihre natürliche Schönheit. Die vielfältigen Anwendungen lassen keine Wünsche offen und bieten für jedes Anliegen die richtige, kosmetische Lösung. Für das perfekte Styling sorgen typgerechtes Make-up und Nageldesign. Die Kundenzufriedenheit steht dabei für Violetta Scheffler stets im Vordergrund.



Einfach gut aussehen - mit Permanent Make-up kein Problem



Nach dem Aufstehen gleich frisch und ausgeruht auszusehen ist jetzt ganz einfach. In ihrem Kosmetikstudio in Leer sorgt Violetta Scheffler mit Permanent Make-up für einen natürlich-schönen Look. Die Expertin für Schönheit und Ästhetik unterstreicht dezent Vorzüge und kaschiert Problemzonen. Zudem sparen ein permanenter Lidstrich oder die dauerhafte Augenbrauen-Auffüllung jeden Morgen viel Zeit und Mühe. Auch die Lippen können im Studio in Leer dauerhaft korrigiert werden: Durch eine präzisere Kontur wird ein volleres und sinnliches Erscheinungsbild erreicht.







http://www.hallokosmetik.de



Die erfolgreiche Kosmetikerin und Visagistin Violetta Scheffler mit der Auszeichnung einer deutschen Make-up-Vizemeisterin steht ihren Kunden in der Region Leer bei vielen kosmetischen Anwendungen zur Verfügung.



Kosmetikstudio Violetta Scheffler

Bergmannstr. 13, 26789 Leer

Firma: Kosmetikstudio Violetta Scheffler

Ansprechpartner: Violetta Scheffler

Stadt: Leer

Telefon: 0491 - 99 75 69 91



