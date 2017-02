26. Auflage der OOP Konferenz erfolgreich beendet

OOP 2017? 30. Januar ? 03. Februar 2017, ICM München

(PresseBox) - "Details Matter" war das Motto der OOP 2017, die vom 30. Januar ? 03. Februar 2017 im International Congress Center München stattfand.

Auch in diesem Jahr setzte die OOP wieder auf die bewährte Mischung aus Technologie-, Management und Softskill-Themen. Software-Architektur hatte neben Requirements Engineering und Testing & Quality ebenso Raum wie Agile Transition und Digitalisierung.

Als Technical Chair war Jutta Eckstein bereits zum 6. Mal für die inhaltliche Qualität der OOP-Konferenz verantwortlich. Jutta Eckstein ist unabhängiger Coach, Beraterin und Trainerin und verfügt weltweit über eine einzigartige Erfahrung bei der erfolgreichen Umsetzung agiler Prozesse in mittleren bis großen verteilten, unternehmenskritischen Projekten.

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen ist stabil und verzeichnet ein Wachstum von 3%. Stark gestiegen bei den Teilnehmerbuchungen sind im Vergleich zur OOP 2016 die Bereiche Automotive, Finanzdienstleistungen, Medien, Telekommunikation und Transport/Logistik. Auch hier wird der nachhaltige Bedarf an Softwarelösungen und Dienstleistungen in dynamischen Märkten deutlich. Ebenso stabil war die Anzahl der Messebesucher und somit waren im ICM München ca. 2.000 Teilnehmer und Gäste vor Ort.

Die diesjährige Konferenz wurde maßgeblich von führenden Köpfen der deutschen Software-Community mitgestaltet. Zehn Trackchairs, unterstützt von über 70 Reviewern, konzipierten ein Konferenzprogramm mit vielen Höhepunkten:

Herausragende und praxisorientierte Keynotes wie

Sebastian Weikart - Für die Zukunft gewappnet: Aufbau einer agilen & dynamischen IT Architektur

Marie Moe - Unpatchable: Living with a Vulnerable Implanted Device

Frank Simon - Vom getesteten Solo zum unberechenbaren Orchester

Karlheinz Brandenburg - Digitale Verarbeitung von Audiosignalen: Von mp3 zu immersiven Klangerlebnissen

Christian Binder - Digital Transformation ? The Next (R)Evolution



Pablo Halpern - Parallel Programming Today

Rebecca Wirfs-Brock - What Agile Software Development needs from Architects

Übersicht der Keynotes mit Titel und Beschreibung:

http://www.oop-konferenz.de/oop2017/konferenz/keynotes.html

Schwerpunktthemen und Trackchairs der fünftägigen Konferenz waren:

"Agile Transition Management" - Marc Bless

"Details Matter" ? Signature Track von Frank Buschmann

"Digital Transformation" ? Stefan Tilkov

"Integrating Everything" - Olaf Lewitz

"Modern Architecture" ? Eberhard Wolff

"Modern Programming" ? Nicolai Josuttis

"Requirements Engineering" - Susanne Mühlbauer

"SocITy ? the new IT Society" ? Johannes Mainusch

"Software Architecture ? Do Details really matter" - Michael Stal

"Successful IT Organizations" ? Thorsten Janning

"Testing & Quality" - Peter Zimmerer

"Trends & Techniques" - Jutta Eckstein

TOP 5-Vorträge der OOP 2017:

Software Architects Are Dead! Long Live Software Architects!

Frank Buschmann, Kevlin Henney

Architekturmodernisierung mit SCS und Microservices

Alexander Heusingfeld, Michael Vitz

Architekturentscheidungen: Wie man vor lauter Wald noch die Bäume sehen kann

Gregor Hohpe

Architektur skalieren (at) Zalando

Felix Müller

Systematischer Entwurf von Software-Architekturen

Michael Stal

Am Mittwoch, 01. Februar richtete Intel im Rahmen der OOP Konferenz im ICM ein mit über 400 Teilnehmern sehr stark nachgefragtes kostenloses Programm zu künstlicher Intelligenz und Machine beziehungsweise Deep Learning aus. Der Intel Artificial Intelligence Day 2017 zeigte Ansätze und Technologien zu diesem Thema auf.

Die OOP Fachmesse bot auch in diesem Jahr eine umfangreiche Ausstellung mit über 90 Ausstellern inkl. Gold- und Silbersponsoren wie Atlassian, German Testing Board, Intel Software, Microsoft, Accenture Technology, andrena objects, AppDynamics und ITech Progress.

Das neue Ausstellungskonzept, das thematische Ausstellungsflächen und kostenfreie Vorträge zu den Themenbereichen Testing & Quality, Agilität, Digitalisierung und Big Data bot, überzeugte als zeitgemäße Präsentationsmöglichkeit Aussteller und Besucher gleichermaßen.

OOP 2017 - Sponsoren und Ausstellerliste:

http://www.oop-konferenz.de/oop2017/fachmesse/sponsoren-und-ausstellerliste.html

Veranstalter SIGS DATACOM GmbH ist ein führender Weiterbildungsanbieter für die Themenbereiche Software-Programmierung und -Architektur sowie Business Intelligence und Analytics (TDWI). Das Leistungsspektrum umfasst neben den Fachkongressen OOP in München, der SEACON in Hamburg, dem German Testing Day in Frankfurt und verschiedenen Seminarreihen, die Publikationen OBJEKTspektrum, JavaSPEKTRUM und BI-SPEKTRUM. Online bietet die SIGS DATACOM Wissens-Bibliothek umfangreiche Fachinformationen zu verschiedenen Themenbereichen an.

www.sigs-datacom.de





