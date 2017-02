ZDF-Programmhinweis / Montag, 6.Februar 2017

Montag, 6.Februar 2017, 09:05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Unterhaltsvorschuss vom Staat - Wenn ein Elternteil nicht zahlt

"Da da da" von Trio - Der 80er-Jahre-Kultsong wird 35!

Traumberuf Model? - Hinter den Kulissen der Modebranche



Gast im Studio: Lutz van der Horst, Journalist und Komiker





Montag, 6. Februar 2017, 12:10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin





Unterwegs mit der Seenotrettung - Einsatz auf der Nordsee

Power-Pflegemutter - Helfen statt Mitleid

Expedition Deutschland: Sondershausen - Kuscheln mit Geparden







Montag, 6. Februar 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Lissy Ishag



Kitzbühel und die Luxustouristen - Alpencharme, Skiurlaub und Luxus

pur





Montag, 6.Februar 2017,17:45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Keanu Reeves in Berlin - Neuer Film "John Wick 2"

Mary und Marie haben Geburtstag - Die dänischen Prinzessinnen feiern





Montag, 6. Februar 2017, 19.25 Uhr



WISO

Moderation: Marcus Niehaves



Online-Konten und Passwörter vererben - Wie Sie den digitalen

Nachlass regeln



Wir kommunizieren über E-Mails oder unsere Social-Media-Accounts,

regeln unsere Finanzen online oder mit Bezahldiensten: Wir speichern

Fotos und Musik in der Cloud. Immer mehr Menschen überwachen selbst

ihre eigene Gesundheit oder die Heizung in ihrem Zuhause über die

Möglichkeiten, die das Internet bietet.



Unser halbes Leben findet inzwischen in der digitalen Welt statt.

Doch was passiert am Ende unseres Lebens mit all den Accounts,

Passwörtern, Fotos, empfindlichen Daten und Dateien? Jeder zweite

Deutsche hat die wichtigsten Zugangsdaten zu Internet-Diensten nur im

Kopf. Im Todesfall nimmt er sie mit ins Grab. Das digitale Erbe wäre



verloren.



So wie Sie mit einem Testament Ihren irdischen Nachlass regeln,

sollten Sie sich daher auch zu Lebzeiten um den digitalen Nachlass

kümmern und sich überlegen, was nach Ihrem Ableben mit Ihren Daten

und Online-Konten geschehen soll.



Doch wie funktioniert das am besten? Wie können solche Online-Konten

nach dem Tod gelöscht oder weitergeführt werden? Und wer kümmert sich

darum? Wie können Ihre Zugangsdaten und die Inhalte vererbt werden?

Wie finden Sie vertrauenswürdige Verwalter dieses digitalen Erbes?

Und was sollten Sie denen schon zu Lebzeiten alles anvertrauen?

Welche Vollmachten sollten Sie erteilen? Das und mehr beantwortet der

WISO-Tipp.



Kindesunterhalt - Die Sicht der zahlenden Väter

Trumps Abschottungspolitik - Was sagt der deutsche Mittelstand?

Ärzteportale unter der Lupe - Was bringen sie uns Patienten?







