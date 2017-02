Einladung zum 1. INTENSE Webinar 2017 "Effizientere Bearbeitung eingehender Reklamationsavise mit der INTENSE Reklamations Management Solution (RMS)" am Freitag, 17.02.2017 von 10:00 - 11:00 Uhr

(PresseBox) - Die INTENSE AG stellt die Reklamations Management Solution (RMS) vor. Die Anwendung beschleunigt die Bearbeitung von Reklamationsavise und schafft gleichzeitig eine höhere Prozesstransparenz.

Immer häufiger sind Netzbetreiber mit sinkender Zahlungsmoral ihrer Lieferanten oder gar Lieferanteninsolvenzen konfrontiert. Um die dadurch zunehmende Zahl von Reklamationsavise zeitnah bearbeiten zu können und für aktuelle und transparente Analysen, benötigen sie hilfreiche Lösungen.

Die Reklamations Management Solution (RMS) der INTENSE AG unterstützt Sie bei dieser Aufgabe in Ihrem SAP IS-U-System.

Die empfangenen Reklamationsavise werden in einer übersichtlichen ALV-Grid-Darstellung angezeigt. Dabei verarbeitet RMS sowohl Reklamationen zu Netznutzungsrechnungen als auch zu Mehr-/Minderabrechnungen sowie zu Rechnungen an die Marktgebietsverantwortlichen. Bei bestimmten Konstellationen, wie z.B. bereits stornierten oder ausgeglichenen Ursprungsrechnungen, können die Reklamationen automatisch systemseitig abgeschlossen werden.

Für eine effiziente Analyse sind Reklamationsgründe, reklamierte Beträge sowie übermittelte Freitextinformationen direkt ersichtlich. Aus dem SAP IS-U-System werden zudem alle zur Bearbeitung relevanten Stammdaten hinzugelesen. Über ein individuell anpassbares Kontextmenü können Sie direkt in die zur Bearbeitung benötigten Einzel- und Massen-Transaktionen verzweigen. In der RMS Kennzahlensicht werden Anzahlen und Beträge der Reklamationen je Eingangsdatum, Lieferant, Reklamationsgrund und weiterer Kriterien angezeigt.

Durch die Bündelung der Bearbeitungsschritte sowie die Bearbeitung über Massenprozesse wird die Bearbeitungsgeschwindigkeit und auch die Prozesstransparenz signifikant erhöht.

Erfahren Sie im Webinar am 17. Februar von 10:00-11:00 Uhr, wie Sie mit dem RMS Zeit und Kosten im Bereich der Reklamationsbearbeitung sparen. Sichern Sie sich einen der Plätze und melden Sie sich kostenfrei unter diesem Link an. Die Zugangsdaten erhalten Sie anschließend per E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Experten, Herr Stefan Riedel und Herr Dominik Schneider, gerne zur Verfügung.



Die INTENSE AG ist ein nicht börsennotiertes und unabhängiges IT-Beratungsunternehmen mit fachlicher und technischer Spezialisierung auf die Energiewirtschaft mit Sitz in Würzburg und Köln. Entsprechend tiefes Branchen- und Prozesswissen sowie fundierte SAP® Implementierungs- und Entwicklungskompetenz kennzeichnen unser Leistungsspektrum für die Branchenlösung SAP® for Utilities / SAP® Energy Data Management/ SAP® Customer Relationship Management (SAP® CRM) sowie Business- Intelligence- und Enterprise-Performance-Management-Lösungen von SAP® BusinessObjects. Unsere technisch und methodisch hochwertige Beratung ist von innovativem Denken geprägt und mit erstklassigem Umsetzungs-Know-how hinterlegt. Wir gestalten und realisieren End-to-End-Prozesse für Branchen- und Cross-Industry-Lösungen im SAP® Umfeld und achten auf den ganzheitlichen "Fit" von Strategie, Prozess und IT. Die Kompetenz unserer Mitarbeiter reicht von fachlicher und IT-strategischer Konzeption bis hin zur technischen Realisierung. Alle Projektphasen werden von ausgebildeten Projektmanagern begleitet. Durch diesen integrierten Ansatz erzielen unsere Expertenteams mehr Leistungsfähigkeit und Wertschöpfung für die IT unserer Kunden.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die INTENSE AG ist ein nicht börsennotiertes und unabhängiges IT-Beratungsunternehmen mit fachlicher und technischer Spezialisierung auf die Energiewirtschaft mit Sitz in Würzburg und Köln. Entsprechend tiefes Branchen- und Prozesswissen sowie fundierte SAP® Implementierungs- und Entwicklungskompetenz kennzeichnen unser Leistungsspektrum für die Branchenlösung SAP® for Utilities / SAP® Energy Data Management/ SAP® Customer Relationship Management (SAP® CRM) sowie Business- Intelligence- und Enterprise-Performance-Management-Lösungen von SAP® BusinessObjects. Unsere technisch und methodisch hochwertige Beratung ist von innovativem Denken geprägt und mit erstklassigem Umsetzungs-Know-how hinterlegt. Wir gestalten und realisieren End-to-End-Prozesse für Branchen- und Cross-Industry-Lösungen im SAP® Umfeld und achten auf den ganzheitlichen "Fit" von Strategie, Prozess und IT. Die Kompetenz unserer Mitarbeiter reicht von fachlicher und IT-strategischer Konzeption bis hin zur technischen Realisierung. Alle Projektphasen werden von ausgebildeten Projektmanagern begleitet. Durch diesen integrierten Ansatz erzielen unsere Expertenteams mehr Leistungsfähigkeit und Wertschöpfung für die IT unserer Kunden.





Dies ist eine Pressemitteilung von

INTENSE AG

Datum: 03.02.2017 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1452108

Anzahl Zeichen: 3535

Kontakt-Informationen:

Firma: INTENSE AG

Stadt: Würzburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung