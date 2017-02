Luxus-Hausboote als Hotelprojekt: Hotelbetreiber und Hotelinvestoren für London gesucht

- 10 Liegeplätze in London für Luxus-Hausboote als Hotelprojekt vorhanden, erweiterbar auf 50- Luxus-Hausboote als einzigartige Möglichkeit zur Hotelbauerweiterung für Hotels am Wasser

Luxus-Hausboot REBA IMMOBILIEN AG

(firmenpresse) - - Premium-Segment: ca. 70 m² Wohnfläche - 80 m² Sonnenterrasse - Kamin, Sauna, komplett individuell

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) bietet Hotels ein Luxus-Hausboot mit circa 70 m² Wohnfläche und 80 m² Sonnenterrasse, ganz individuell zusammenstellbar, zum Beispiel mit Kamin, Sauna oder Whirlpool, als charmante Übernachtungsalternative auf dem Wasser.

+++ 10 Liegeplätze in London für Luxus-Hausboote als Hotelprojekt vorhanden, erweiterbar auf 50 +++

Die REBA IMMOBILIEN AG sucht aktuell in London einen Hotelbetreiber oder Hotelinvestoren für dieses einzigartige Hotelkonzept. Derzeit sind zehn Liegeplätze direkt an der Themse vorhanden, die auf maximal 50 Liegeplätze erweiterbar sind.

Interessierte Hotelbetreiber oder Hotelinvestoren können sich bei der REBA IMMOBILIEN AG einfach per E-Mail an dialog(at)reba-immobilien.ch melden.

+++ Luxus-Hausboot als einzigartige Möglichkeit zur Hotelbauerweiterung +++

Bestehende Hotelanlagen mit Wassergrundstück können ihr Angebot durch die Luxus-Hausboote einfach und problemlos erweitern und den Hotelgästen ein neues, luxuriöses Übernachtungs-Erlebnis oder eine extravagante Eventlocation für außergewöhnliche Veranstaltungen bieten. Mit einer Bauzeit von knapp sechs bis acht Monaten sind die Luxus-Hausboote schnell lieferbar. Gästen wird mit ihnen ein noch unvergesslicherer Aufenthalt ermöglicht. Ob zur romantischen Übernachtung auf dem Wasser oder als Event-Location mit freiem Blick in die Natur - das Luxus-Hausboot eröffnet vielfältige Möglichkeiten.

+++ Fakten zum Luxus-Hausboot +++

Als Designhaus nach deutschen Standards für Statik und Energieeffizienz gefertigt, vereint das schwimmende Luxus-Hausboot den Komfort eines Penthouses mit den Vorteilen einer modernen Yacht. Musterboote für Besichtigungstermine stehen derzeit in London an der Themse sowie in Berlin-Spandau an der Havel zur Verfügung.

Weitere Informationen: http://www.reba-immobilien.ch/luxus-hausboot

Auf Anfrage wird das vollständige Exposee zugesendet.

Ansprechpartner für das Luxus-Hausboot

Holger Ballwanz

Vorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AG

REBA IMMOBILIEN AG REBA IMMOBILIEN GmbH

Christburger Straße 2

D-10405 Berlin

Mobil: +49 (0) 177 32 520 40

Telefon: +49 (0) 30 44 677 188

Fax: +49 (0) 30 44 677 399

E-Mail: h.ballwanz(at)reba-immobilien.ch

Internet: http://www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:



Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Großalmerode, Laudenbach bei Kassel, Hamburg und München ist international als Immobilienmakler, Hotelmakler und Gewerbeimmobilienmakler in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) tätig.



Die REBA IMMOBILIEN AG zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern und Gewerbeimmobilienmaklern. Das Portfolio umfasst derzeit circa 500 Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien. Aktuelle Hotelangebote und Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Hotelimmobilien, Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken, sind in der Datenbank abrufbar:



http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien



http://www.reba-immobilien.ch/gewerbeimmobilien



Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:



- Häuser, Villen & Wohnanlagen

- Wohnungen (Eigentumswohnung, Loft, Penthouse)

- Gewerbeimmobilien & Bürogebäude

- Hotels & Restaurants

- Off Market Immobilien

- Ferienhäuser & Ferienwohnungen#

- Historische Immobilien wie Schlösser, Burgen, Herrenhäuser, Gutshäuser und Landsitze

- Grundstücke

- Neubau (Bauträger)

- Modulhäuser, Fertighäuser



Im Raum Berlin, Brandenburg und Potsdam sowie Kassel in Hessen und Göttingen in Niedersachsen ist die REBA IMMOBILIEN AG als Bauträger und Hausbaupartner für Einfamilienhäuser, Stadtvillen, Doppelhäuser oder Reihenhäuser, Ferienhäuser, Bürogebäude oder Gewerbeimmobilien tätig.



Die REBA IMMOBILIEN AG bietet zudem einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen an.



Weitere Informationen:



http://www.reba-immobilien.ch

http://www.reba-hotelmakler.de

http://www.mobiles.haus

http://www.green-lodges.com

REBA IMMOBILIEN AG

PR-Agentur PR4YOU

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

presse(at)pr4you.de

+49 (0) 30 43 73 43 43

http://www.pr4you.de



Firma: REBA IMMOBILIEN AG

Ansprechpartner: Holger Ballwanz

Stadt: Berlin

Telefon: +49 (0) 30 44 677 188





