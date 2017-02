Peter Blenke für weitere sechs Jahre CEO bei Wackler

Peter Blenke, Vorstand/CEO,Wackler Holding SE, München

(firmenpresse) - Der Aufsichtsrat der Wackler Holding SE, München, hat im Januar 2017 eine Verlängerung des in diesem Jahr auslaufenden Vorstandsvertrags von Peter Blenke (57) beschlossen. Damit wird der Vorstand/CEO die weitere positive Entwicklung der Wackler Group bis Ende 2023 maßgeblich mitgestalten. Mit der neuerlichen langfristigen Bestellung würdigt der Aufsichtsrat Blenkes Anteil an der erfolgreichen Neuausrichtung des Unternehmens.

Bevor Blenke 2009 zum Vorstand berufen wurde, war er ab 2004 bereits als Vorsitzender der Geschäftsführung bei Wackler tätig. Seit seiner erstmaligen Bestellung konnte die Mitarbeiterzahl von 2.100 auf derzeit 5.200 Beschäftigte ausgebaut werden. In Deutschland gehört Wackler zu den führenden Facility-Management Unternehmen www.wackler-group.de

"Kundenzufriedenheit ist die Säule unseres Unternehmenserfolges. Vertrieb und Operative erkennen die Wünsche der Kunden frühzeitig und reagieren schnell und flexibel auf potenzielle Anforderungen und Veränderungen. Eine weitere Stärke: Wir investieren sehr viel in Neuentwicklungen. Green Clean ist unser aktuelles innovatives und umweltfreundliches Premium-Reinigungskonzept.", so Peter Blenke. Die Herausforderungen der kommenden Jahre sehe der CEO beim "Facility Management 4.0", der Digitalisierung, Sensorik und bedingt durch den Fachkräftemangel bei der Personalbeschaffung. Aufgaben, denen sich Wackler kurz- und mittelfristig stellen müsse. Insbesondere hierfür spricht der Aufsichtsrat Peter Blenke sein vollstes Vertrauen aus.





Die Wackler Holding SE mit Sitz in München beschäftigt mit seinen Tochtergesellschaften bundesweit rund 5.200 Mitarbeiter an mehr als 28 Niederlassungen. Wackler gehört zu den führenden Facility-Management-Unternehmen Deutschlands. Die Tochtergesellschaften erbringen hauptsächlich infrastrukturelle, technische und kaufmännische Gebäudedienstleistungen. Zum Leistungsspektrum gehören insbesondere Gebäudereinigung, Hotel-Services, Facility Management, Security und Personal-Service. Wackler trägt unter anderem auch durch den Einsatz von Green Clean in besonderem Maße zur Nachhaltigkeit in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht bei.

