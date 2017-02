neues deutschland: Durchgefallen - zur Reise von Sigmar Gabriel in die USA

(ots) - Sigmar Gabriel ist ja richtig fleißig. Nicht ganz

eine Woche im Amt, da macht er als neuer Außenminister schon seine

erste Dienstreise. Und die führt ihn gleich über den großen Teich zu

seinem ebenfalls frischgebackenen US-Amtskollegen Rex Tillerson und

Vizepräsident Mike Pence.



Doch Gabriel macht lediglich als Außenminister dort weiter, wo er

als Wirtschaftsminister aufgehört hat. Nachdem seine Hauptaufgabe im

alten Amt nämlich darin bestanden hatte, gegen den Widerstand von

Globalisierungskritikern wie Umwelt- und Verbraucherschützern

Freihandelsabkommen wie CETA mit Kanada und TTIP mit den USA

voranzutreiben, versucht er nun, die neue protektionistische

US-Regierung von den Vorteilen des globalen Freihandels zu

überzeugen.



Als Wirtschaftsminister hätte Gabriel damit vielleicht gerade so

noch ein »Ausreichend« verdient, doch als Außenminister ist er damit

durchgefallen. Denn in seinem neuen Amt ist von ihm zu erwarten, dass

er die Administration um den neuen US-Präsidenten Donald Trump zur

Räson ruft und zeigt, was man von ihm in good old Europe hält.

Argumente dafür liefert Trump wahrlich am laufenden Band, denn er ist

ein Rechtspopulist, der die Geschichte um Jahrzehnte zurück drehen

will.



Dass Gabriel nun keine klaren Worte findet, hat nichts mit

feinfühliger Diplomatie, sondern vielmehr mit fehlenden Überzeugungen

und Werten zu tun, für die man kämpft. Doch dies ist man ja von

Gabriel aus seiner Zeit als Wirtschaftsminister gewohnt.







