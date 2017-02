beautystyle Studio alles unter einem Dach

Das erfolgreiche Beauty-& Styling Studio seit 1996

beautystyle Studio

Typberatung

Im Studio von beautystyle liegt der Kernpunkt auf dem Thema Typberatung. Durch die Typberatung kann man ganz individuell seinen Typ optimieren und lernen was zu einem passt. Unabhängig von Modetrends und Schönheitsidolen. Man lernt mit seinen von Natur aus bestehenden Elementen zu spielen und sich richtig zu inszenieren. Farben zu tragen, die zu Augen, Haut und Haaren harmonieren. Seine Proportionen so zu betonen, dass die Pluspunkte unterstrichen werden.

Mehr Sicherheit im Aussehen

Das beautystyle Studio bietet ein Konzept von Kopf bis Fuß. In einem 4-stündigen Beautycoaching lernt man seine Schönheit ins rechte Licht zu rücken. Es beinhaltet einen Farbtest, eine Make-up Beratung, eine Frisuren- & Brillenberatung und eine Stil- & Modeberatung. Im beautystyle Studio sind alle Themen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vereint. Typberatung, Kosmetik & Wellness, Friseur, Make-up und eine Modeboutique. Man erlebt alles mit sofortiger Umsetzung. Ein komplettes Vorher-Nachher Erlebnis.

Das beautystyle Studio

Die Beauty-& Stylingexpertin Andrea Reindl-Krüger arbeitet mit Ihrem elfköpfigen Team seit 1996 sehr erfolgreich. Ob Privatpersonen, Politiker, Schauspieler, Führungskräfte und viele mehr, haben sich bereits vom Expertenteam von beautystyle beraten und stylen lassen.

Kosten

Eine komplette Typberatung kostet bei beautystyle nur 489,-? alles von Kopf bis Fuß. Nähere Infos finden Sie unter: www.beauty-style-muenchen.de

Termin

Die Öffnungszeiten des beautystyle Studio sind immer von Di-Fr 10.00-20.00 Uhr & Sa 10.00-16.00 Uhr. Termin kann man telefonisch unter 089-531264 vereinbaren.





Die Beautyexpertin Andrea Reindl-Krüger gründete 1996 die Firma beautystyle Andrea Reindl. Hier findet man alles zum Thema Beauty unter einem Dach vereint: Farb-Typ-Imageberatung, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und Mode.

Welches Beautythema auch immer, beautystyle Andrea Reindl hat für alle Themen eine Antwort.

beautystyle

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

info(at)beauty-style-muenchen.de

089531264

www.beauty-style-muenchen.de



Firma: beautystyle

Ansprechpartner: Andrea Reindl-Krüger

Stadt: München

Telefon: 089531264





