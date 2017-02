Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 bei SYNERGIE Personal

Führender süddeutscher Personalexperte verzeichnet Umsatzplus von 64 ProzentGeschäftsführerin Nicole Munk:"Besonders im Bereich der Personalberatung verzeichnen wir ein beachtliches Wachstum."

(firmenpresse) - Ganz im Zeichen des Wachstums stand das Jahr 2016 beim Personalexperten SYNERGIE. Durch den Zukauf der Cavallo Personalmanagement GmbH konnte der Umsatz von 37,6 Mio. Euro in 2015 auf 61,5 Mio. in 2016 gesteigert werden. "Wir haben uns von 20 auf über 30 Standorte in Süddeutschland vergrößert", erläutert Geschäftsführerin Nicole Munk. "Das schlägt sich auch in der Umsatzentwicklung nieder." SYNERGIE beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter und ist führender Personalexperte in Süddeutschland.

SYNERGIE ist aber nicht nur regional deutlich gewachsen. Der Personalexperte konnte sich im vergangenen Jahr noch stärker als Allrounder positionieren und mit einem breiten Leistungsspektrum seine Kundenunternehmen im HR Bereich unterstützen. "Besonders im Bereich der Personalberatung, also der Direktvermittlung qualifizierter Fach- und Führungskräfte, verzeichnen wir ein beachtliches Wachstum in den letzten Jahren", so Munk weiter. "Dies liegt nicht zuletzt am immer noch relativ leergefegten Bewerbermarkt in Süddeutschland." Bei einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent in Baden-Württemberg und 3,5 Prozent in Bayern herrscht im Süden quasi Vollbeschäftigung.

"Zahlreiche Qualifikationen gelten hier inzwischen als Mangelberufe", so Munk. "Dazu gehören vor allem technische Fachkräfte wie Zerspanungsmechaniker und Elektriker, aber zum Beispiel auch Informatiker oder Pflegekräfte. Diese rekrutieren wir inzwischen nicht mehr nur über unser bundesweites Kandidatennetzwerk, sondern auch international - vom nahe gelegenen Elsass, bis aus Südeuropa." SYNERGIE setzt auch auf spezielle Bevölkerungsgruppen und hat im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt zur Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt unter dem Titel "Arbeit + Sprache = Integration" gestartet.

Die SYNERGIE-Gruppe ist fünftgrößter Personaldienstleister in Europa und in 15 Ländern präsent. "Mit unserer Vergrößerung in Deutschland tragen wir auch zum Erfolg der Gruppe bei", freut sich Munk. Die SYNERGIE-Gruppe hatte diese Woche ihre Jahresbilanz veröffentlicht und ein Umsatzplus von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet.

Zu künftigem Wachstum innerhalb der Gruppe soll auch die deutsche SYNERGIE in ihrem 40. Jubiläumsjahr beitragen. "Wir wollen in unserem bisherigen Gebiet weiter wachsen. Außerdem setzen wir die Erschließung des deutschen Markts in diesem Jahr fort", so Munk. Noch im Frühjahr soll mit Dortmund die erste Niederlassung in Nordrhein-Westfalen eröffnet werden. "Dort ist der Bewerbermarkt noch etwas entspannter als bei uns im Süden", so Munk. "Wir haben damit dann einen Standort, der nicht nur gemeinsam mit den Kundenunternehmen vor Ort Arbeitsplätze bei sich in der Region schafft, sondern gleichzeitig auch für andere Niederlassungen rekrutieren kann."





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.synergie.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die SYNERGIE Personal Deutschland GmbH ist seit 40 Jahren als Experte im Personalbereich tätig. SYNERGIE rekrutiert gemeinsam mit dem Tochterunternehmen CAVALLO Mitarbeiter in den über 30 Niederlassungen und beschäftigt hier insgesamt rund 2.500 Mitarbeiter. Gegründet 1977 in Karlsruhe, gehört SYNERGIE Personal Deutschland seit 2011 zur internationalen SYNERGIE-Gruppe. Diese ist mit rund 600 Standorten in 15 Ländern der fünftgrößte Personaldienstleister in Europa. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.synergie.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SYNERGIE Personal

PresseKontakt / Agentur:

SYNERGIE Personal

Carola Schneider

Gebrüder-Himmelheber-Str. 7

76135 Karlsruhe

marketing(at)synergie.de

0721- 3544980

http://www.synergie.de



Datum: 03.02.2017 - 18:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1452126

Anzahl Zeichen: 3073

Kontakt-Informationen:

Firma: SYNERGIE Personal

Ansprechpartner: Carola Schneider

Stadt: Karlsruhe

Telefon: 0721- 3544980





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung