Barrierefreiheit: Untertitelquote im NDR Fernsehen bei 81 Prozent - Rundfunkrat begrüßt jüngste Fortschritte

(ots) - Der NDR Rundfunkrat zeigt sich zufrieden über die

jüngsten Fortschritte beim Ausbau der barrierefreien Angebote des

Norddeutschen Rundfunks. Das Gremium hatte sich am Freitag (3.

Februar) in Hamburg über den aktuellen Stand bei Fernsehsendungen mit

Untertitelung sowie mit Hörfilmfassung informiert. 81 Prozent des NDR

Fernsehens sind inzwischen mit Untertiteln für gehörlose und

schwerhörige Menschen versehen. Das sind mehr als 19 Stunden Programm

jeden Tag, wie Niels Rasmussen, Leiter des Programmbereichs Online

und Multimedia, und Ursula Heerdegen-Wessel, Leiterin Barrierefreie

Angebote und NDR Text, berichteten. In den vergangenen vier Jahren

habe sich die Untertitelquote im NDR Fernsehen damit nahezu

verdoppelt. Weitere wichtige Aspekte im Bericht an den Rundfunkrat:

Im Ersten Programm untertitelt der NDR alle seine Erstsendungen.

Darüber hinaus bietet der NDR einige Formate, darunter das

Politikmagazin "Panorama" oder die Kindernachrichten von NDR Info,

auf NDR.de in Gebärdensprache an.



Ursula Thümler, Vorsitzende des Rundfunkrats: "Der NDR ist dem

Ziel, seine Angebote möglichst vielen Menschen mit Behinderung

zugänglich zu machen, wieder einen Schritt näher gekommen. Der

Rundfunkrat begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich und unterstützt

den Intendanten dabei, diesen Kurs fortzusetzen. Unser besonderer

Dank gilt der Redaktion Barrierefreie Angebote, die ideenreich und

engagiert am weiteren Ausbau der Barrierefreiheit gearbeitet hat."



Ein wichtiger Schwerpunkt dabei ist auch das Hörfilm-Angebot für

blinde und sehbehinderte Menschen. Sendungen im Ersten werden auch

künftig in einer Hörfassung angeboten darunter z. B. "Tatort" oder

"Polizeiruf 110" vom NDR. Für das NDR Fernsehen werden u. a. typisch

norddeutsche Reihen audiodeskribiert, darunter "Landpartie", "Neues

aus Büttenwarder" und "Der Tatortreiniger".





Texte in so genannter "Leichter Sprache" finden sich auf NDR.de.

Durch Leichte Sprache können Menschen mit Behinderung, aber auch

solche mit Lese- und Schreibschwäche oder Migrantinnen und Migranten

Texte besser verstehen. Immer freitags gibt es einen Wochenrückblick

mit den sieben Topmeldungen aus Norddeutschland in Leichter Sprache.



Neben der Barrierefreiheit standen weitere wichtige Themen auf der

Tagesordnung. Dazu zählte die Beratung der "Leitlinien für die

Programmgestaltung des NDR" für 2017/2018. Alle zwei Jahre legt der

NDR diesen Bericht über die Erfüllung seines Auftrags, über die

Qualität und Quantität seiner Angebote und Programme sowie über die

geplanten Schwerpunkte vor. Prägend für den NDR wird auch in den

kommenden zwei Jahren das digitalisierte Marktumfeld sein.

Gleichzeitig verändern sich die strukturellen und finanziellen

Rahmenbedingungen. Vor diesem Hintergrund erläutert der Bericht die

geplanten Entwicklungen der medienübergreifenden Programmgestaltung

ebenso wie der einzelnen Angebote im Radio, Fernsehen und Internet.



Als gesellschaftlich übergreifenden Themen kommt den Aspekten

"Migration/Integration" sowie "Inklusion/Barrierefreiheit" ein

besonderer Stellenwert zu. Diesen Aspekten sind deshalb genauso wie

dem Qualitätsmanagement eigene Kapitel gewidmet. Der Rundfunkrat

folgte der Empfehlung des Programmausschusses, der sich bereits

eingehend mit den Leitlinien befasst und Impulse dazu gegeben hatte,

und stimmte dem Papier zu. Die Leitlinien werden online bei NDR.de

veröffentlicht.



Zu zwei weiteren Tagesordnungspunkten hatte der Rundfunkrat Gäste

in die Sitzung eingeladen. Zu einem Gespräch über die

Nachrichten-Präsentation bei ARD aktuell war Tagesthemen-Moderator

Ingo Zamperoni in die Sitzung gekommen. Er berichtete u. a. über die

besonderen Herausforderungen bei der Präsentation der Sendung und

schilderte Erfahrungen aus seinen ersten Wochen als

Nachrichten-Anchor. Weiterer Gast der Sitzung war die

ARD-Online-Koordinatorin Heidi Schmidt (SWR). Mit ihr tauschte sich

der Rundfunkrat aus über das Thema "Möglichkeiten und Anforderungen

für zeitgemäße öffentlich-rechtliche Online-Angebote".



Außerdem befasste sich der Rundfunkrat mit insgesamt 19

Programmbeschwerden von vier Zuschauerinnen und Zuschauern. Alle

Beschwerden waren vor der Erörterung im Plenum im Rechts- und

Eingabenausschuss oder im Programmausschuss behandelt worden. In

keinem Fall sah der Rundfunkrat die staatsvertraglich festgelegten

Programmgrundsätze verletzt und wies die Beschwerden ab.







