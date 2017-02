Mitteldeutsche Zeitung: zu Flüchtlingsdeal EU-Libyen

(ots) - Auf die Idee, ausgerechnet Libyen als "Partner" der

europäischen Flüchtlingsabwehrpolitik zu betrachten, kann nur einer

kommen, der nicht den aktuellen Bericht des Auswärtigen Amtes zu den

"allerschwersten, systematischen Menschenrechtsverletzungen" in

diesem Land gelesen hat: "Exekutionen nicht zahlungsfähiger

Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungen

in der Wüste sind an der Tagesordnung". Das nimmt die Europäische

Union in Kauf, um sich die Flüchtlinge, von denen in den vergangenen

drei Monaten 1 354 im Mittelmeer ertrunken sind, unter allen

Umständen vom Hals zu halten.







