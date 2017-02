Sei ein Pantoffelheld für einen Tag & Tag der offenen Werbeagentur in der Altstadt von Hannover

MIU24® ist in der Altstadt von Hannover und feiert die Einweihung im Heinrich Wilhelm Hahn Haus dem historischen Buchspeicher. Sei ein #pantoffelheld und komm im *Dresscode in die Werbeagentur.

MIU24® #Pantoffelheld für einen Tag mit Salino

(firmenpresse) - Am Samstag den 11. Feb. 2017 ab 15:00 Uhr eröffnet im Heinrich Wilhelm Hahn Haus mit dem historischen Buchspeicher, die neue und erste #werbegalerie in Hannover. Das Motto dieser ganz speziellen Eröffnung lautet "#pantoffelheld für einen Tag". MIU24®, die Konzept- und Werbeagentur aus der Altstadt von Hannover, möchte mit diesem "Tag der offenen Agentur" und der Eröffnung der #werbegalerie eine Symbiose aus Kunst und Werbung schaffen.



"Wie viel Kunst ist in der Werbung? Ist jede Grafik ein künstlerisches Werk? Wie viel Kreativität und Kreation steckt in der Werbung? Das ist es, was wir zur Diskussion stellen wollen," so Jürgen La-Greca



Deshalb stehen auch die zukünftigen Ausstellung der Reklame-Kunst in der Werbe-Galerie unter dem kreativen Einfluss von Künstlern, Grafikern und Werbern. Zur großen Eröffnung der Werbegalerie wird es einen offenen Nachmittag und Abend geben.



"Geplant sind alle drei Monate wechselnde Ausstellungen und jeden Monat eine kulturelle Aktion," so Jürgen La-Greca.



Wer zur feierlichen Einweihung der #werbegalerie der MIU24® am "Tag der offenen Agentur" erscheinen möchte, sollte sich an den etwas anderen *Dresscode halten. Zu dieser alternativ-kulturellen Veranstaltung wird eine Symbiose aus festlicher Kleidung und häuslichen Pantoffeln erwünscht. Eingelassen werden nur angemeldete Gäste, die ihre eigenen Pantoffeln mitbringen und ihre Alltagsschuhe gegen kuschelige Hausschuhe tauschen. Schon allein dieser Stilbruch macht das Event zu einem besonderen Anlass.



In den Räumen des alten Buchspeichers des Heinrich Wilhelm Hahn Hauses trifft Historie auf Digitalisierung und Werbung auf Kunst. Seit Januar 2017 ist es traditionell und digital in der Altstadt von Hannover und dem historischen Heinrich Wilhelm Hahn Hauses. Die Konzept- & Werbeagentur MIU24® mit der lauten Werbung hat den Hauptsitz hierher verlegt, keine 24 Schritte vom niedersächsischen Landtag entfernt, um dort das wundervolle Objekt mit neuem Leben und einem digitalen Geist zu erfüllen.









http://www.miu24.de



MIU24® KG - Konzept- & Werbagentur

Leinstraße 31, 30655 Hannover

MIU24® KG - Konzept- & Werbagentur

Jürgen La-Greca

Hannover

+4951197912370



